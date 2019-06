Elsa Pataky, harta de que su marido enseñe abdominales Chris Hemsworth le ha prometido a la española que no volverá a quitarse la camiseta en las películas que protagonice

No todo es color de rosa en la relación entre Chris Hemsworth y Elsa Pataky. La actriz se ha puesto firme y le ha dicho a su marido que está harta de sus constantes apariciones sin camiseta en la mayoría de las películas que protagoniza.

Ha sido el protagonista de «Thor» quien ha revelado una petición muy directa que le ha hecho su esposa. «Está un poco cansada de la situación y me ha pedido que me ponga ropa. A ella no le resulta nada sexy», ha confesado el australiano en el programa de radio «Kyle and Jackie O Show», en el que promocionó su nueva película «Down Under Cover».

A pesar de estar muy enamorada de su chico, esta situación parece no gustarle demasiado a la española. Por ello, el actor de «Los Vengadores» ha decidido ceder a las peticiones de su mujer, prometiendo que no volverá a enseñar abdominales en la gran pantalla, al menos, durante una larga temporada. O eso declaraba en la radio australiana.

Familia

A pesar de estos pequeños altibajos, podría decirse que, tras nueve años de casados, la pareja formada por Elsa y Chris atraviesa uno de los momentos más felices y plenos de su vida. El motivo principal es muy simple y se trata de la bonita familia que ambos forman junto con sus tres hijos en Australia: India Rose (7) y los mellizos Tristan y Sasha (5).

Así, el tema de sus abdominales no fue el único sobre el que se pronunció Hemsworth en la entrevista radiofónica. También ha asegurado que, tras el éxito del filme «Avengers: Endgame», va a echar freno a su carrera, y se va a centrar en descansar y cuidar de sus hijos. «Crecen rápido y cada vez son más conscientes de que me voy de casa para trabajar», ha dicho el actor que acaba de estrenar su último trabajo: «Men in Black: International».