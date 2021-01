Elizabeth Hurley se suma a los denudos en la nieve La actriz ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece con un abrigo que le cubre una parte escueta del pecho

«¿Cómo podría resistirme?», se preguntó Elizabeth Hurley ayer en su cuenta de Instagram. La moda de desnudarse con un paisaje nevado de fondo ha llegado a Reino Unido y la actriz, que siempre publica posados muy atrevidos, no se lo pensó dos veces. Sabe que en invierno hay que publicar imágenes de verano en bikini; pero si hay nieve, cuanta menos ropa más repercusión de «me gusta». Cuando se trata de cosificar, eso es lo que vende en las redes sociales.

Y a falta de una imagen, dos. La actriz ha posado en la nieve apoyada en una verja vistiendo únicamente un abrigo blanco abierto hasta casi el límite de la censura de Instagram, dejando a la vista una zona de su pecho y la parte de abajo de un biquini también blanco. Consciente de que a sus 55 años tiene un cuerpo de escándalo, Hurley es de las que siempre explota su cuenta de Instagram con este tipo de imágenes. Debates sobre decoro y discusiones morales a un lado, la actriz está en su derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Y además, la mayoría de veces recibe todo tipo de halagos por las imágenes que publica. Aunque en algunas ocasiones se ve envuelta en comentarios que rozan lo ordinario y llegan a ser faltas de respeto. O algo mayor.

Según declaró en 2019 en un programa para una radio de Estados Unidos, en su casa de Londres la actriz guarda la correspondencia de muchos fans y tiene un fichero especial al que hace años llamó «Chiflados». «Cada vez que alguien… digamos particular me escribe por correo, acaba en ese archivador», contó. Hurley no dio ningún tipo de detalles sobre el contenido de esas cartas. Pero sí se atrevió a presumir de que comparte con la Reina Isabel: «Ni siquiera estoy segura de si puedo contarlo, pero hay un chiflado en concreto que solo acosa a dos personas: yo soy una de ellas, y la otra es la reina de Inglaterra. Probablemente no sea buena idea que esté hablando de esto en televisión». Vivir de tu físico es una cosa (dos desnudos artísticos de la actriz se han llegado a vender por 5.700 euros en una subusta) y jactarse de que alguien te acosa es otra bien distinta.