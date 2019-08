Eleanor Farr, la primera candidata con una prótesis en desfilar para Miss Inglaterra La joven, aunque no resultó ser la ganadora, consiguió hacerse un hueco en la final del certamen de belleza

ABC Madrid Actualizado: 19/08/2019 13:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas La cordobesa María del Mar Aguilera representará a España en el certamen de Miss Mundo 2019

Eleanor Farr ha roto los esquemas del certamen de Miss Inglaterra. La joven británica de 24 años se ha convertido en la primera candidata en usar una prótesis.

Estos dos últimos años no han sido los mejores para Farr, pues tuvo que hacer frente a un fatal brote de artritis que afectó a todas sus articulaciones, excepto a su mandíbula. Esta enfermedad la obligó a abandonar sus estudios de fotografía mientras no encontraba la medicación adecuada. «No era capaz ni de vestirme por mí misma», expone la británica en una de sus publicaciones de Instagram. Después de varios tratamientos que no hicieron efecto en ella, los médicos encontraron la clave para poner fin a sus problemas de salud (el rituximab): «Me devolvió la vida. Fue mi salvador».

El tratamiento biológico al que se sometió tenía altas dosis de corticoides que le produjeron osteoporosis en una de sus caderas, lo que le llevó a usar una prótesis. Eleanor se ha encargado de contar contar su enfermedad a través de las redes sociales, además de apoyar a todos aquellos que también la padecen.

La joven ha confesado que al padecer el brote de artritis no se sentía guapa y se encontraba muy baja de autoestima. Sin embargo, tras luchar tanto tiempo contra sus problemas de salud y retomar la confianza en sí misma, se armó de valor y apostó por conseguir una de sus metas, la de presentarse al certamen de Miss Inglaterra». «Soy la primera con una cadera de titanio en subirse a la pasarela de Miss Inglaterra, y espero no ser la última», expone Farr con ilusión.