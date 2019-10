Echan a una actriz de un bar por increpar a Harvey Weinstein

Que Harvey Weinstein (67 años) haya sido denunciado por 80 mujeres por acoso o abuso sexual no le ha impedido seguir frecuentando lugares o eventos a los que suelen ir gente del mundillo de Hollywood. Algo que sin duda, no termina de gustar a todos. El pasado miércoles se vivió un momento tenso en un evento de «Actors Hour» –intenta ayudar a jóvenes intérpretes– en un bar de Manhattan.

Harvey Weinstein no quiso perderse la celebración, pero se llevó una buena sorpresa cuando uno de los asistentes al evento le increpó. Se trataba de la actriz Zoe Stuckless, que no dudó en enfrentarse al productor de Hollywood. «¿Nadie va a decir nada? ¿En serio, nadie va a decir nada?», repetía una y otra vez, como se puede apreciar en el vídeo que ha subido a sus redes sociales. Y añadía: «Estoy a metro y medio de un jodido violador y nadie va a decir nada?».

La actriz pensó en «todas las voces silenciadas» que estuvieron paralizadas por el miedo. Vio cómo se reía junto a otras mujeres y decidió increpar a Weinstein. «No podía sentarme allí y dejarlo reír», se defendía.

Por sus acusaciones, fue echada del bar en el que se encontraba, como así cuenta en el vídeo muy enfadada. Diez mujeres decidieron seguirla voluntariamente poco después. Tampoco fue la única que increpó a Weinstein. Las cómicas Kelly Bachman y Amber Rollo también lo hicieron, muy sorprendidas de que estuviese allí, como así contaron en Twitter.

Hey all, I know I’m late to the conversation here. I don’t usually use twitter but it seems like that’s where a lot of this conversation is happening. Last night I confronted Harvey Weinstein in a bar along with a number of other artists. Heres the thread (1/?) #HarveyWeinsteinpic.twitter.com/L8Oee5hAO7