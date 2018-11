Duro revés para Isabel Pantoja Según adelanta en exclusiva la revista «Corazón», la discográfica de la cantante ha decidido no renovar su contrato

Isabel Pantoja no está pasando por su mejor momento. A todos los problemas que tiene con su hija Chabelita, con la que había retomado su relación tras meses de distanciamiento, y la polémica con María del Monte, se le suma un nuevo revés: Universal Music ha decidido finiquitar su relación laboral con la cantante, según adelanta en exclusiva la revista «Corazón».

La discográfica fue la responsable de relanzar la carrera artística de Isabel Pantoja después de que saliera de prisión por su implicación en el caso Malaya. Juntos organizaron hace dos años su primer concierto en Aranjuez el 10 de noviembre de 2016 y fueron también los que se encargaron de producir «Hasta que se apague el sol», un disco que rendía homenaje a su gran amigo Juan Gabriel.

En el contrato que firmaron por aquel entonces existía una cláusula en la que se especificaba la posibilidad de no renovar el contrato con la tonadillera pasados dos años y así lo han ejecutado. Parece que el sueño de la artista de centrarse en su música tras su ingreso en prisión dista mucho de lo esperado. Desde que le denegaron la entrada a Estados Unidos por sus antecedentes penales, la tonadillera no ha vuelto a ser la misma. Lleva desde el 14 de enero sin pisar un escenario y con esta ruptura parece que, por el momento, la cosa no va a cambiar.

Todo apunta a que este «divorcio» podría deberse a la poca repercusión que habría tenido su regreso a los escenarios. Un ejemplo de ese desgaste profesional fue el concierto que ofreció en el Estadio Olímpico de la Cartuja, Sevilla, donde solo vendió, según publica «Look», 14.000 entradas de los 60.000 asistentes que tiene de aforo el lugar.

Desilusionada

En el plano personal, las cosas no le van mucho mejor. Cuando todo parecía ir viento en popa con su hija, Isabel Pantoja suma un nuevo disgusto después de que su hija acudiese una vez más al programa «Sábado deluxe». Como confesó la propia Chabelita en pleno directo durante su intervención en el espacio de Telecinco, sus palabras no iban a sentar nada bien a su madre. De hecho, la cantante mandó a su hija varios mensajes al móvil para pedirle por favor que no hablara de la familia, algo que hizo a medias.

Contó algo de la mala relación que mantiene con Agustín Pantoja, hermano de la tonadillera, y respetó no hablar de su abuela Ana. Pero, el mayor disgusto para Isabel Pantoja llegaría poco después, cuando Jorge Javier Vázquez preguntó a Chabelita por María del Monte, su madrina, y por la relación que mantiene tanto su madre como ella.