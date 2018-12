El duro golpe de Rocío Flores a su madre, Rocío Carrasco, tras su derrota en el juzgado La joven ha vuelto a las redes sociales para celebrar el archivo de la denuncia de Rociíto contra Antonio David Flores

No es ningún secreto la mala relación entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco. La nieta de Rocío Jurado siempre ha intentado ser discreta ante las viviencias familiares, pero esta vez no ha dudado en entrar de lleno en el ruido mediático y lanzar un fuerte mensaje a su madre en las redes sociales.

«Por fin puedo decir que se ha acabado la pesadilla que llevamos viviendo casi dos años, de incertidumbre y dolor. Doy por finalizada la etapa más dolorosa que he tenido gracias a recibir la mejor noticia que me han dado nunca», ha escrito la joven en su perfil. ¿Y a qué se refiere? Pues a la denuncia de su madre contra Antonio David por un supuesto delito de violencia de género continuado.

Desde que Carrasco inició la batalla judicial, la familia Mohedano no ha dudado en situarse al lado del ex guardia civil, y ahora que la Audiencia provincial ha decidido archivar la causa, la joven no ha podido disimular su alegría.

«Ya puedo dormir tranquila sabiendo que dormirás todas las noches con nosotros. Enhorabuena por esa batalla ganada, la más frívola y dolorosa», zanjó la joven, quien también quiso dar las gracias a sus seguidores por «haber dedicado un minuto de nuestro tiempo para felicitarnos».