Duro golpe familiar para Cristina Pedroche a causa del coronavirus

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus en España se ha llevado ya, según los últimos datos oficiales, la vida de más de 10.000 personas. Este mismo jueves, Cristina Pedroche ha anunciado a través de sus redes sociales el fallecimiento de su abuela por Covid-19 a través de un emotivo mensaje de despedida en el que lamenta, al igual que tantísimas personas en nuestro país, no haber podido dar «un último beso» a su abuela.

«Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que NECESITO despertar», escribe en su cuenta de Instagram, sin olvidarse de todas las familias que atraviesan ahora una situación similar a la suya: «Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles. Darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo», reflexiona.

La presentadora sabe que es necesario permanecer en casa en estos momentos y hacer este gran sacrificio que tan duro le está resultando: «Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga. Un abrazo a mi tía Chule y a mi tía Ángela. Un beso a mi primo Iván. A mi primos Dani, Edu, Angelines, Cristi, Vanesa... A ellos ya se lo daré cuando podamos volver a salir. A ti abuela, ya no podré».

A través de la imagen que publica, un corazón blanco hecho de mariposas, Cristina Pedroche envía también un mensaje de ánimo a toda la gente afectada y, sobre todo, se lo dedica a los que se han ido: «Este corazón es mi forma de velar a los que ya no están. Muchísimo ánimo a todos los familiares que estáis pasando por esta situación de no poder despediros de vuestros seres queridos. No estáis solos. Estamos todos juntos».