«Viva la vida» Las duras palabras de Ortega Cano a Rocío Carrasco: «Ya no la quiero» El diestro confiesa en el programa «Viva la vida» que le gustaría volver a la época en la que la familia estaba unida

ABC Actualizado: 19/01/2020 15:26h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Rocío Jurado luchó en vida por mantener unida a su familia a toda costa. Cuando falleció en 2006 todo cambió y su familia se rompió en dos. La cantante de Chipiona era el pegamento que los unía. La que se quedó totalmente sola en esta escisión fue su hija, Rocío Carrasco.

Años después de esta división, José Ortega Cano arroja algo de luz a la situación actual con la ex de Antonio David Flores. El maestro, que durante años se sintió muy mal por tener mala relación con la hija de la que fue su gran amor, ha pasado de la tristeza a la indiferencia absoluta.

Pasados los años, José Ortega Cano ha asegurado en una entrevista en el programa «Viva la vida» no sentir ya ningún cariño hacia Rocío Carrasco. «Ya no quiero a Rocío Carrasco. Tampoco la odio pero no existe ese cariño ni la relación que hubo en sus tiempos», dice a la vez que asegura que «fue una época muy bonita».

«Viví unos tiempos fantásticos. Los recuerdos están ahí muy presentes. Me gustaría poder tener una relación acorde a la familia que hemos sido. He vivido cosas muy importantes con ella y todo esto ha desaparecido, es una pena…», confiesa Ortega Cano.

Durante su intervención en el espacio televisivo con motivo del libro que publicará próximamente la periodista Marina Bernal sobre «la más grande», Ortega Cano también ha asegurado que la familia ha intentado acercarse a Rocío Carrasco pero que siempre han recibido una negativa. «El acercamiento lo ha habido. Por mi parte y la de Gloria y Amador Mohedano, pero ella no quiere saber nada de esta familia, esa es la pura realidad», ha explicado. Eso sí, el diestro ha querido aclarar que, pese a todo, le desea lo mejor: «No tengo nada en contra de ella. Le deseo lo mejor».