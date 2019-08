Los Duques de Cambridge eliminan a los Sussex de su fundación El Príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge renombran la organización benéfica que crearon en 2009 para continuar con las actividades benéficas de Diana de Gales

La organización sin ánimo de lucro del Príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge, «The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge», ha hecho oficial el «divorcio» con los Duques de Sussex al eliminar los nombres el Príncipe Harry y Meghan Markle de su título, tal y como revelan los documentos de Companies House, el registro mercantil de Reino Unido.

Hace casi medio año que las dos parejas decidieron separar sus caminos para empreder nuevos retos. Los Sussex abandonaron la oficina del Palacio de Kensington para establecerse en el Palacio de Buckingham y fundaron su propia fundación: «Sussex Royal The Foundation of The Duke and Duchess of Sussex».

Se desconoce si estas decisiones están motivadas por un distanciamiento entre ambos matrimonios, como así se rumorea constamente en los medios ingleses, o por el contrario se trata de una estrategia más. La versión oficial, ofrecida en junio de 2019, es que «la fundación se convertiría en el principal vehículo filantrópico y caritativo para el duque y la duquesa de Cambridge». En dicho escrito también aseguraban que los Duques de Sussex «crearían su propia fundación caritativa».

Por su parte, los medios ingleses aseguran que hay distanciamiento entre los matrimonios. «Sin duda transmite que eso es lo que está pasando. Siempre he pensado que dividir la Fundación Real es un gigantesco error, tenían mucha más fuerza cuando estaban juntos y eran los 'cuatro fantásticos'», explica Phil Dampier, experto en asuntos de la Casa Real británica en el «Daily Mail», asegurando que con esta decisión parece que están compitiendo entre ellos.

Una lección

Recientemente los Duques de Cambridge también se han desmarcado de los Sussex después del aluvión de críticas que recibieron estos últimos por sus lujosas vacaciones y el uso constante de aciones privados. El Príncipe Guillermo y Catalina de Cambridge dieron una lección a Meghan Markle y el Príncipe Harry optando por un avión comercial «low cost» para trasladarse a Escocia, una decisión que llamó mucho la atención. Una vez allí,la familia al completo puso rumbo a Balmoral, la residencia de verano de la Reina Isabel II.