Dudas, traición y rumores: la compleja historia de amor de Cayetano Rivera y Eva González

Todo comenzó en julio de 2008, cuando Eva González, entonces novia de Íker Casillas y Cayetano Rivera coincidieron en una fiesta organizada por «Vogue» y saltó el rumor, de una relación que entonces no existía, tras una broma que hizo la modelo. Esa noche, cuando a la modelo le preguntaron por el diestro contestó que se conocían de toda la vida. Por su parte, Cayetano, que es mucho más serio y tímido, a la misma pregunta respondió que era la primera vez que habían hablado. Y se armó el lío. Dos respuestas que no coincidían y un romance que se lanzó al aire. Para colmo el rumor surgió cuando Casillas se encontraba en Perú por motivos de trabajo. Ante los rumores, Eva no entró en el juego pues siempre ha cuidado su intimidad para no entrar en la dinámica de desmentidos o confirmaciones.

A pesar de que en aquel encuentro se lanzaron mil y una historias, no pasó absolutamente nada entre ellos. Al día siguiente, Eva viajó para animar a la selección española, donde por supuesto estaba Íker Casillas. Por ese mes retomaban una vez más su historia sentimental, que no aguantó el verano. Por eso, en septiembre de 2009, el portero y la modelo rompieron definitivamente.

Para el diestro Cayetano Rivera, las cosas del querer son asunto privado y hasta tabú para los medios de comunicación que quieren saber algo más sobre su vida privada. El matador no pensaba así cuando se casó con la modelo Blanca Romero y juntos protagonizaron una exclusiva de su boda. Pero así fue hasta que se rompió el matrimonio y el segundo de Carmina Ordóñez y Paquirri optó por sellar sus labios y centrarse en su carrera en los ruedos.

Paparazzis

Es por ello que ni el diestro ni la modelo dijeron nada hasta que en marzo de 2009 se publicaron unas imágenes suyas en la revista «¡Hola!» en las que aparecían paseando muy cariñosos por las calles de Roma, y eso que habían tomado todas las medidas para que no les cogieran -con vuelos diferentes y en horarios distintos- y hasta habían ocultado a sus íntimos su destino. Pero alguien les traicionó.

Nueve meses después de que saltase a la luz su noviazgo, comenzaron los rumores de boda. En octubre de 2009 «Lecturas» sorprendía anunciando en portada que el diestro se casaría con Eva antes de que acabara el año. Ese mismo día la propia Eva lo desmentía. Sin embargo, el hecho de que Cayetano hubiera solicitado la nulidad matrimonial con su exmujer, no hizo más que incrementar los rumores.

Eran una de las parejas más admiradas y queridas del panorama nacional. Se dejaban ver en actos, fiestas e incluso iban juntos a la Semana Santa sevillana. Todo sin hacer ruido y con toda la naturalidad del mundo. Y juntos también pasaron por algunos de los momentos más difíciles. Así, la maniquí estuvo al lado de su novio cuando tuvo que ser intervenido por una fractura de la clavícula derecha, una lesión que se produjo cuando toreaba. Y él se ocupó de organizar todos los trámites tras la defunción del padre de Eva, Manuel González, quien murió en octubre de 2013 después de sufrir un ictus cerebral. En ese momento, Cayetano volvió a demostrar la grandeza que tiene y la sencillez y discreción con la que hace todo. A su lado, tanto Eva como su madre y su hermana tuvieron a un hombre volcado en su cuidado y en hacerles este paso más llevadero dentro de lo duro que es.

Ruptura

Parecía una historia de amor de película, hasta que en octubre de ese 2013 decidieron terminar con la relación. Las más que habituales discusiones entre la pareja y el fuerte carácter de la presentadora hicieron mella en la relación, así como la ausencia de planes de boda y el deseo no compartido de ser padres. Su entorno mostraba sorpresa ante la ruptura, pues tan sólo los amigos más íntimos de cada uno conocían la crisis que terminaba por destruir su romance.

Cuatro años les duró el amor y nueve meses tardaron en añorarse hasta regresar a los brazos del otro. «En cuanto la vi supe que era el amor de mi vida», confesó el torero en septiembre de 2014. La pareja se mudó a un piso en el centro de Madrid. Eva llevaba fatal lo de vivir a las afueras, por eso Cayetano no puso ni un reparo en dejar el campo y hacer vida de barrio con tal de tenerla feliz.

Y otra vez surgieron los rumores de boda. «No hay ningún plan. A mí nunca me ha hecho especial ilusión una boda, y eso ya desde que era niña. Me he vestido de novia muchas veces por mi profesión de modelo, pero hoy no tengo ninguna necesidad», decía ella. «¿Casarnos? No hay prisa. Estamos muy bien así», añadía él.

Boda

A pesar de que siempre han sido muy discretos y han llevado su relación en privado, la pareja prefirió dar la noticia antes de que se filtrase a la prensa. Así, en agosto de 2015 enviaron un emotivo mensaje a través de Twitter. «Queremos compartir con vosotros nuestra felicidad, nos casamos!!». Dicho y hecho, el 6 de noviembre de 2015 se celebró en Mairena del Alcorde una de las bodas más mediáticas del año. Ella, con un elegante vestido blanco de Pronovias, y él, con un chaqué gris de Armani. Y en marzo de 2018 recibieron a su primer hijo, Cayetano.

Crisis

Un idílico matrimonio que se tambaleó hace unas semanas cuando la revista «Semana» publicó unas imágenes de Cayetano Rivera con una amiga en Londres. Las fotos mostraban una complicidad entre ambos pero no evidencian ninguna deslealtad como se empezó a rumorear. Fue el propio diestro quien quiso detener esta información enviando un comunicado en el que amenazaba con emprender medidas legales contra los que se hicieran eco. Habrá que esperar para ver en qué queda toda historia.