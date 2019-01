Ana Duato, muy ilusionada con la relación entre Aitana y su hijo, Miguel Bernardeau: «Es divina, me encanta» La actriz de «Cuéntame» confirma así el romance entre el protagonista de «Élite» y la cantante

Miguel Bernardeau y Aitana llevan meses esquivando a los paparazzi, que ya les han pillado en más de una ocasión en actitud cariñosa, y a los periodistas que les preguntan sobre su relación. Ha sido Ana Duato, la madre del actor de «Élite», quien ha confirmado la buena sintonía que existe entre su hijo y la cantante. Lo hacía el pasado domingo en el desfile de Pedro del Hierro, donde comentó que su futura nuera «es divina».

Aunque la actriz de «Cuéntame» comentó que eran ellos los que debían contestar a ese tipo de preguntas, Duato no pudo evitar hablar sobre la pareja de Bernardeau: «Aitana es divina. No se puede decir otra cosa, me encanta». Duato está muy ilusionada con todos los pasos que está dando su hijo. Y es que, Miguel Bernardeau se encuentra en un muy buen momento tras el éxito de la primera temporada de la serie de Netflix. «Mi hijo está feliz, por su momento profesional y personal», aseguró.

Fue a finales del pasado mes de noviembre cuando se publicaron las primeras imágenes de Bernardeau y Aitana juntos. Se encontraban en un conocido restaurante cubano del centro de Madrid, ubicado en el barrio de Chueca. Después, en otras imágenes aparecía Aitana llegando a casa de Bernardeau con una bandeja de pasteles, lo que se interpretó como que la joven acudía a una comida familiar en casa de la actriz y el productor de «Cuéntame». Sin embargo, Miguel y Aitana nunca han querido hablar de la relación que mantienen, que comenzó poco después de que ella terminase su relación con Cepeda, su compañero en «Operación Triunfo».