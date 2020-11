La drástica decisión de Raquel Fernández Silva tras sufrir amenazas de la familia de su difunto marido Más de siete años después del suicidio de Mario Biondo, su familia sigue pensando que fue un asesinato y que su viuda tuvo algo que ver con su muerte

Mario Biondo fue hallado muerto el 30 de mayo de 2013 en su casa de Madrid. Tras una exhaustiva investigación policial, el informe forense determinó que el marido de Raquel Sánchez Silva no fue asesinado -como sospechaban sus familiares italianos-, sino que se había suicidado.

Según el informe, no se contemplaba otra posibilidad. Sin embargo el veredicto nunca llegó a convencer a los Biondo, que no descartaban «la participación de un tercero» en la muerte del cámara italiano y pidieron reabrir el caso con una nueva investigación en profundidad sobre su muerte.

Desde ese momento, descubrir la verdadera razón del trágico fallecimiento de Mario Biondo es el objetivo de su familia y la razón que ha abierto una brecha con su viuda, Raquel Sánchez Silva. Mientras la presentadora ha intentado alejarse de la polémica, su familia política no ha cesado en su empeño de demostrar que las circunstancias de la muerte no están del todo claras y no han dudado en arremeter contra la extremeña en múltiples ocasiones.

Hoy, más de siete años después, resuena con fuerza la convicción de la familia Biondo de que no solo el cámara italiano no se suicidó, sino que su viuda tuvo algo que ver con su muerte. Esta mañana, la web «Vanitatis» ha informado de que Raquel Sánchez Silva se reunió con sus abogados para presentar una denuncia a la Policía Nacional el pasado 5 de noviembre en las dependencias de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (Madrid) por la campaña de acoso a la que se siente sometida.

Este periódico ha contactado con su círculo más cercano para corroborar la información. «Raquel ha interpuesto una demanda contra la familia de su marido. Quería que fuese un tema privado, por eso la filtración de la noticia le ha pillado desprevenida», ha dicho a ABC una fuente cercana a la presentadora, y espera que «el resto del proceso sea íntimo aunque no puede luchar contra las filtraciones».

Esta drástica decisión se tomó a partir de la emisión en la televisión italiana una tertulia titulada «Mario Biondo: un suicidio inexplicable» dentro del famoso programa «Le Iene», en el que estudiaron a fondo el caso del cámara. En él, salieron a la luz imágenes inéditas del testimonio de la presentadora en presencia de fiscales italianos, en los juzgados de Plaza de Castilla, tras encontrarse el cuerpo sin vida de su marido. «Necesito pedirle amparo, señor juez. ¿Por qué estamos hablando de mi móvil? Es mi vida privada. Yo, que soy ciudadana española, tengo que aguantar que me amenacen con investigarme en Italia, señor juez, no me parece justo», dijo visiblemente incómoda. La denuncia, a la que ha tenido acceso el medio citado anteriormente, asegura que el programa construye un «relato sensacionalista, lleno de mentiras y tergiversaciones».

Sus abogados alegan que, tras la emisión del programa, su clienta ha recibido a través de redes sociales una campaña de acoso con mensajes hostigadores y amenazantes como «pagarás por lo que hiciste a tu marido», «te perseguiremos hasta que hables», «te deberían echar a los cerdos, perra infame» o «pedazo de zorra, avergüénzate asquerosa», entre muchos otros.