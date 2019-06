La drástica decisión de Jim Carrey que afectará a sus fans El actor, de 57 años, ha opinado en una entrevista sobre la moda de los «selfies» e Instagram

A partir de ahora, todo aquel que se encuentre con Jim Carrey por la calle se lo pensará dos veces antes de pedirle una foto. El actor, de 57 años, ha tomado la decisión de no fotografiarse nunca con ninguno de sus seguidores. Esta ha sido la confesión que el actor de 57 años ha realizado para la publicación norteamericana «The Hollywood Reporter». El motivo: prefiere mantener una conversación con ellos.

Como bien ha explicado en la entrevista, concedida al medio estadounidense, al protagonista de la película «El Show de Truman» no le gusta pararse para sacarse fotos, especialmente cuando se trata de los famosos «selfies» que tanto detesta. En lugar de ello, opta por dedicar su tiempo a charlar durante unos minutos con todos aquellos seguidores que se acerquen a saludarle, preguntándoles qué tal les ha ido el día, por ejemplo.

El actor desataba así hace unos días polémica entre sus fans ya que, muchos de ellos no entienden el porqué de esta extrema decisión. Pero, según el propio Carrey, al que le desagradan profundamente los «selfies»: «No espero complacer a todo el mundo. No soy desagradable con la gente, pero me gusta más saludar e interesarme por la otra persona». Para él, este reciente y tan de moda formato de fotos entre las celebridades y su público dan a la gente un «falso sentido de relevancia».

También se ha atrevido a pronunciarse sobre Instagram, asegurando que los «selfies» de esta conocida red social «detienen la vida». Asimismo, ha querido hacer alusión al ya desaparecido Steve Jobs: «Todo el mundo estaba tan entusiasmado con él, pero me lo imagino en el infierno huyendo de demonios que quieren un selfie», bromeaba Carrey.