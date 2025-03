El dramático pasado oculto de Gianmarco Onestini, de «GH Vip», al descubierto

Gianmarco Onestini , exconcursante de «Gran Hermano Vip» , ha concedido una entrevista en la que se sincera sobre numerosos aspectos de su vida privada y pasada. Unas declaraciones que han permitido conocer mejor quién es el italiano que parece haberle robado el corazón a la todavía concursante en el programa Adara Molinero .

A la espera de que se solucione su complicada situación sentimental con una mujer aún a día de hoy casada , Gianmarco confiesa que es una persona muy sensible y que sufrió mucho durante su infancia porque ganó mucho peso entre los 6 y los 14 años. «Empecé a engordar. Me refugiaba en la comida, porque los niños pueden ser muy crueles y lo empezaron a ser conmigo. Me estresaba mucho. Cuando iba a jugar, se meaban en mis zapatillas Y comía y comía», reconoce en una entrevista para «Lecturas».

Cuenta que en una ocasión un profesor le pidió que se quitara la camiseta y terminó llorando porque sus compañeros se reían de él: «Con lo gordo que estaba, fue tremendo. Me insultaban». Confiesa que sus padres le ayudaron mucho y que les costaba no darle lo que él pedía de comer porque sabían que no era bueno para él, porque se refugiaba en la comida. Llegó hasta al punto que al andar le «rozaban los muslos». «Fue muy duro», reconoce.

El televisivo asegura que llegó a pesar más de 100 kilos y «era más bajo que ahora». Para solucionar el problema del sobrepeso echó mano del deporte, empezó a entrenar todos los días y a tener confianza en sí mismo: «Me pusieron delante de un espejo y me dijeron: 'Esta persona que hay delante de ti es tu enemigo. Si luchas contra él puedes ganar y mejorar'».

Gianmarco piensa que este sufrimiento le ha hecho convertirse en la actualidad en una persona muy respetuosa porque entiende que «hay temas que pueden afectar a los demás»: «Intento tener cuidado , empatizar con las personas, que no sufran lo que yo sufrí». Eso sí, matiza que es algo que le ha marcado de por vida y que le ha convertido en alguien «frágil», sobre todo en lo que respecta a los sentimientos.