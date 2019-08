Go Fund Me

El drama de Suzy Pérez: de bailarina de Jennifer López a vivir en las calles de Nueva York Su hijo está tratando de recaudar dinero para ayudar a la mujer a dejar las drogas y lograr que vuelva a formar parte de su vida

La vida puede cambiar de la noche a la mañana y la historia de Suzy Pérez es un ejemplo de ello. La modelo dominicana, que formó parte de aclamados equipos de baile como el de Jennifer López durante la década de los 2000, pasó de actuar en algunos de los escenarios más reconocidos del mundo a vivir en las calles de Nueva York.

Pérez ha vuelto a ocupar las pantallas de muchas personas tras salir en la televisión nacional de su país al ser reconocida por una periodista mientras deambulaba por la calle. Después de un encuentro casual, la reportera Gelena Solano, volvió a buscar a la ex artista por las calles de la ciudad de Nueva York.

La mujer saltó a la fama en los años ochenta. Por aquel entonces nada se le resistía: portadas de revista, pasarelas y gran número de vídeos musicales… Pero un día todo cambió. «A mí me dieron una paliza y me dieron por muerta, quedé inválida y perdí tres trabajos. Esa Susy se perdió... y se perdió por una razón: cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí», esa fue su respuesta cuando fue preguntada por la razón.

Según relató Solano a People en Español, Pérez no consiguió superar la muerte de su madre. Hoy, además, tiene graves problemas de drogadicción que conformaron el siguiente capítulo de la trágica historia de la mujer y que siguen formando parte de su día a día.

Savión Pérez, hijo de la ex bailarina, se reencontró con ella gracias a la periodista. El joven está tratando de recaudar 10.000 dólares para ingresar a su madre en un centro de rehabilitación. A pesar de que la noticia se dio a conocer hace tan solo unos días, la cuenta ya ha alcanzado la friolera de 4.000 dólares en Go Fund Me.

«Mi madre sufre de depresión, bipolaridad, esquizofrenia y demencia. Además, tiene un disco herniado y sufre de traumas infantiles que aún no ha podido superar. Mi meta es lograr que esté lúcida de nuevo para que vuelva a ser parte de mi vida y espero que me acepte», escribió el joven en redes sociales.