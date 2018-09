Doria Ragland, vacaciones con los duques de Sussex para acallar todas las polémicas

Escándalo. Esa es la palabra que mejor se ajusta a la relación de Meghan Markle y el Príncipe Harry, una pareja enamorada que está dedicado su primer año de matrimonio a apagar todos los fuegos que encienden sus detractores, principalmente la familia paterna de la actriz.

Los duques de Sussex han tenido un verano de lo más movido, en el que han viajado al Lago Como, en Italia, para pasar unos días junto a George y Amal Clooney, han visitado a Isabel II en Balmoral o han acudido a la boda de uno de los mejores amigos del príncipe, Charlie van Straubenzee, donde se mostraron de lo más compenetrados. Sin embargo, un viaje en solitario de Meghan encendió todas las alarmas.

Fue el pasado mes de agosto cuando Markle voló sola a Toronto para visitar a algunos de sus mejores amigos, que forman parte del equipo de grabación de «Suits». Entonces se especuló con que la joven, aprovechando su presencia en el continente americano, viajara a México para visitar a su padre e intentar aclarar su relación con él, para mejorarla o para cortarla para siempre. Y es que cada intervención televisiva de Thomas Markle ensombrecía un poco más el idilio de la pareja, e incluso se llegó a hablar de una auténtica crisis entre los duques. Una crisis que, una vez más, encontró su solución gracias a Doria Ragland, madre de Meghan.

ICMI: Sources confirm to @ABC@GMA that Duchess Meghan's mom Doria Ragland visited Prince Harry and her daughter for an extended stay at their Oxfordshire home this summer.

Doria is said to enjoy a close relationship with Harry and continues to be a pillar of strength for Meghan. https://t.co/1Iu8iU6Lbf