Doña Letizia, la gran ausente en el concierto de Cerezuela y Anglada La Reina es una de las mayores fans del dúo. No pudo acudir por un compromiso privado

El pasado jueves en la sala Galileo Galilei de la capital, Carolina Cerezuela y el cantautor mallorquín Jaime Anglada presentaron ante más de un centenar de selectos invitados su segundo trabajo. Cerezuela se encargó de invitar y recibir personalmente a todos los asistentes y no ocultó sus nervios porque se jugaba mucho con «Detrás del corazón» su segundo trabajo musical. Y se han superado. El cantautor mallorquín ha sabido sacar su lado más romántico componiendo temas como «Te quiero como tú me necesitas» , «Si no te tengo yo», «Aprender a querer» o una versión de «Me quedo contigo» de Los Chunguitos. Letras a las que pone voz Cerezuela que está soberbia en la interpretación y en la puesta en escena.

Sorbos de vino

Con un total look negro y botas y cinturón de cuero marrón desliza su larga melena rubia y su eterna sonrisa con la que se mete al público en el bolsillo al segundo tema. Entre sorbos de vino y una complicidad máxima con su descubridor en el escenario, Cerezuela, se atreve a dedicar «El Malecom de los recuerdos» a su marido, el ex tenista mallorquín y ahora entrenador de Rafa Nadal, Carlos Moyá. Discreto en un segundo plano le hace fotos para el recuerdo con el móvil y sonríe tímidamente porque el flechazo entre ellos hace tiempo que surgió. La pareja tienen tres hijos Carla, de 9 años, Carlos de seis y Daniela, de cinco.

Esta aventura musical se ha grabado en Nashville hasta donde el dúo viajó con unas guitarras colgando y con la esperanza de no defraudar a su público fiel, entre los que se encuentra la Reina Letizia, que este jueves no pudo acudir al concierto presentación porque tenía una cena pero seguro que ya le ha llegado a palacio este segundo trabajo.

Química en el escenario

Anglada se deshace en elogios a Carol como llama a su compañera y ella hacía a él, al que abrocha la camisa cuando se desata en el escenario. Lo suyo sucedió no surgió como dicen ellos hace tres años y desde entonces se han hecho inseparables musicalmente hablando. Ensayan todos los días en casa de uno u otro y se dirigen a todos los públicos que se han enamorado alguna vez, que saben lo que es echar de menos, que han tenido o tienen pareja. Algunos esperaban ver a Nadal entre los invitados en la sala pero la pareja guarda total hermetismo sobre lo que tiene que ver con el tenista. Moya y Cerezuela serán unos de los invitados especiales a la boda de la leyenda de Manacor que será más pronto que tarde aunque nadie se atreve a poner fecha, lo que es seguro es que no será antes del próximo torneo de Wimbledon. Lo del entrenador y la cantante es tan real que contagia, no empalaga.