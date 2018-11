El diseñador del vestido de novia de Ana María Aldón pide ahora que le pague lo que le debe Emilio Salinas colaboró con la mujer de José Ortega Cano para crear su vestido de novia a cambio de publicidad en la entrevista que publicó la exclusiva del enlace

ABC

Actualizado: 10/11/2018 17:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Los enfados que ha dejado la boda de José Ortega Cano y Ana María Aldón

Toda boda que se precie tiene su polémica y la de José Ortega Cano y Ana María Aldón no iba a ser menos. La mujer del diestro aseguró que había diseñado y confeccionado su vestido de novia con la colaboración de su gran amigo, el diseñador Emilio Salinas. Cuál sería la sorpresa de todos cuando Salinas dijo que de eso ni hablar, que el vestido era suyo y que Aldón lo había adaptado a su gusto y figura.

El modisto y Ana María llegaron a un pacto verbal antes de la boda en el que se supone que el diseñador confeccionaría y le regalaría dos vestidos para el enlace a cambio de aparecer ambos juntos en una imagen de la revista que ofreció en exclusiva el enlace. Un acuerdo que no llegó a buen término.

«Hablé con ella en su momento y no se ha producido ninguna rectificación por su parte. a partir de ahí yo he puesto todo en manos de mis abogados, que serán los que decidan que medidas tomar», explicó Salinas en conversación con «Look».

Lo que sí tiene claro Salinas es que quiere recuperar el valor de los trajes confeccionados. «Pedimos que los paguen. Trato con mimo a todas mis clientas, pero en esta ocasión el trabajo ha sido muy minucioso debido al cariño que nos unía. Es lo mínimo», exige.

Además, Salinas lamenta que el incumpliento de Aldón de su trato le ha hecho perder trabajos: «Se me han caído varias cosas. Yo tenía cosillas, trabajos que no han visto la luz dado que la publicidad con la que yo contaba no ha tenido lugar».