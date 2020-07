El FBI da caza a Ghislaine Maxwell expareja y «madame» de Jeffrey Epstein La socialité británica, que llevaba un año en busca y captura, conseguía las chicas para el magnate

La socialité británica Ghislaine Maxwell, expareja del pederastaJeffrey Epstein, ha sido detenida este jueves por la mañana en New Hampshire (Estados Unidos), después de pasar casi un año en paradero desconocido. Desde que Epstein apareció muerto en su celda de una cárcel de Nueva York el 10 de agosto del año pasado, en lo que las autoridades calificaron como un suicidio, a su amiga y también pareja −que fue además quien presentó a su novio y al Príncipe Andrés, hijo de Isabel II−, se la vio una vez más en una hamburguesería de Los Ángeles, donde fue retratada por un fotógrafo del «New York Post». Cuando su imagen salió en portada el 16 de agosto, se desvaneció como por arte de magia.

Meses después de que a Maxwell, nacida en París en 1961 e hija del millonario fallecido Robert Maxwell, se le perdiera la pista, el periódico británico «The Sun» incluso ofreció una recompensa de 11.000 euros a quien diera información sobre su paradero. La búsqueda estaba activa hasta en redes sociales, donde los usuarios de Twitter crearon el hashtag #wheresghislaine (¿Dónde está Ghislaine?) para dar con ella, y decenas de personas informaron haberla visto en diferentes países.

Ahora Maxwell tendrá que comparecer en una corte federal de Nueva York en relación con el caso del que fuera su socio y compañero. Según la BCC está acusada, entre otros delitos, de «conspiración para persuadir a menores para que viajaran y participaran en actos sexuales» y también se le atribuyen dos cargos de perjurio. Además, las autoridades la acusan de mentir «repetidamente cuando se le preguntó sobre su conducta» tras la detención de Epstein: la socialité admitió en su momento que ella contrataba a mujeres jóvenes para que le dieran «masajes» al magnate en sus diferentes casas alrededor del mundo, pero las autoridades aseguran que era la encargada de reclutar no a «masajistas», sino a menores de edad de incluso 13 o 14 años, que luego sufrían abusos sexuales y violaciones por parte del multimillonario.

Algunas de las presuntas víctimas de Epstein han confirmado estas informaciones. Una de ellas es Sarah Ransome, quien declaró en diciembre a la BBC que «Ghislaine controlaba a las chicas». Y añadió: «Era como la madame. Ella era uno de los elementos básicos de la operación de tráfico sexual y siempre visitaba a Jeffrey en la isla para asegurarse de que las chicas estuvieran haciendo lo que se suponía que debían hacer». Además, aseguró que parte de su trabajo era intimidar a las mujeres para que no hablaran sobre lo que ocurría.

El caso Epstein ha tomado aún más relevancia en los últimos meses tras el estreno en Netflix de la serie documental Jeffrey Epstein: Filthy Rich («Jeffrey Epstein: asquerosamente rico»), que se encuentra entre los programas más vistos de la plataforma y que detalla, con sus víctimas como protagonistas, los crímenes cometidos por el magnate. Todas las mujeres que dan su testimonio en el programa señalan a Maxwell como la persona que las recibía en las diferentes viviendas y además algunas incluso la acusan de haber participado activamente en los abusos. Una de ellas es Virginia Roberts Giuffre, quien asegura que Epstein y Maxwell abusaron de ella durante tres años y que finalmente huyó cuando a los 19 le pidieron que les sirviera como vientre de alquiler para tener un hijo. También afirmó en un programa de la BBC que Epstein la obligó a mantener relaciones sexuales con el Príncipe Andrés en varias ocasiones. Este escándalo provocó que el Duque de York abandonara sus deberes reales.

Maxwell habla varios idiomas, estudió en la Universidad de Oxford y siempre se codeó con la alta sociedad, tanto en Reino Unido como en EE.UU. Además de presentarle a Epstein al Príncipe Andrés, ella le puso en contacto con el expresidente Bill Clinton. «Ella es como un personaje de James Bond y se ha ido muy lejos. No creo que nadie la vaya a encontrar, no creo que la volvamos a ver nunca más», dijo en una entrevista el pasado noviembre la también famosa Lady Hervey, amiga de Maxwell y exnovia del Príncipe Andrés. No acertó, pero Maxwell ha conseguido esconderse del FBI durante casi un año.