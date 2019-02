Detienen al actor de «Empire» que orquestó su propia agresión para prosperar en su carrera

El actor Jussie Smollett, protagonista de la serie «Empire», ha sido finalmente detenido por, presuntamente, haber orquestado la agresión que sufrió cerca de su casa de Chicago. En un primer momento, el actor declaró que se trataba de un ataque homóbico y racista, pero después de arrestar a los presuntos culpables, dos hermanos nigerianos, estos declararon que todo estaba organizado por el intérprete.

Después de tres semanas de dura investigación por parte de la Policía concluyeron que Smollett podría haber tenido algo que ver, hasta que finalmente dieron la orden de arresto tras tener en su posesión un cheque de 3.500 dólares que le dio a los atacantes para que le dieran la paliza. Ambos hermanos estuvieron en contacto con el actor, al que conocían de la serie en la que trabajan, horas antes del ataque.

«Los hermanos Johnson golpearon a Smollett varias veces, pero la mayoría de las lesiones de Smollett fueron autoinfligidas», ha explicado el superintendente de la Policía de Chicago, Eddie Johnson, en una conferencia de prensa el jueves.

Press Briefing: Jussie Smollet is under arrest and in custody of detectives. At 9am at #ChicagoPolice Headquarters, Supt Eddie Johnson, Commander of Area Central Detectives Edward Wodnicki will brief reporters on the investigation prior to the defendants appearance in court. pic.twitter.com/9PSv8Ojec2