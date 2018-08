Se desvela la verdadera edad de Carmen Lomana «Mi mente no está para nada en esa edad», explicó durante una entrevista

ABC

Ella derrocha divinidad, glamour y elegancia a cada paso que da. Por eso mismo es por lo que ya muchos la consideran la auténtica reina del glamour. Pasó de ser una desconocida para el gran público al fenómeno «famoso-televisivo». De hecho hubo un tiempo en el que la televisiva estaba en todas partes y se convirtió en un estupendo reclamo publicitario (hasta Burguer King la fichó como imagen de una hamburguesa).

Esta semana Carmen Lomana protagonizaba una de las polémicas más comentadas en redes sociales. La «diva» aseguró a través de su perfil de Twitter que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, era «una inconsciente que chochea».

Es una inconsciente que “chochea” por qué no se callará ...que acoja unos cuantos en su casa pic.twitter.com/4kKQhGGFdI — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 29 de julio de 2018

Por lo visto, a la empresaria no le gustó nada las declaraciones de la política realizadas el pasado fin de semana. Tanto Carmena como su grupo político han demostrado en decenas de ocasiones estar a favor de la inmigración masiva descontrolada, aplaudiendo a aquellos inmigrantes que logran entrar en nuestro país de manera ilegal. La alcaldesa de Madrid ha reafirmado este fin de semana sus convicciones asegurando que: «Interiormente aplaudía por aquellos que han saltado la valla desde Marruecos. Porque sí, nosotros queremos que vengan con nosotros», durante una rueda de prensa celebrada este fin de semana.

Ayer, la celebrity concedía una entrevista para la revista «Semana» en la que desvelaba su verdadera edad después de varios años de especulaciones. Con un físico envidiable y una actitud positiva ante la vida, Carmen Lomana celebró 70 años junto a la revista. «Es una edad muy rotunda, pero mi mente no está para nada en esa edad. Me rodeo de gente más joven que yo, positiva, vital, con sentido del humor, que no se quejen. A no ser que sean personas interesantes y cultas, no me veo saliendo con gente de mi edad», aseguró durante la entrevista.