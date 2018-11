Se desvela una importante donación de Amancio Ortega: «Me pidieron discreción» «Les enviamos un presupuesto de 80.000 euros y nos dieron el dinero enseguida», recuerda el exalcalde de un pequeñito pueblo de León, donde nació el magnate

Todavía dura la resaca de la boda de Marta Ortega y Carlos Torretta, celebrada hace dos semanas, y Amancio Ortega vuelve a copar todos los titulares de la prensa nacional, en esta ocasión por un motivo quizá mejor.

Según se ha podido saber esta semana a través de la web «Leonoticias», el empresario habría donado cerca de 80.000 euros para que el pueblo Villamanín –localidad en la que se ubica la Busdongo,lugar donde nació el empresario– pueda comprar un nuevo quitanieves. «No sé cómo me enteré de que Amancio Ortega había nacido aquí, quizás lo vi mirando unos archivos en el Ayuntamiento», explica asegura el concejal del Partido Popular de la localidad, y añade: «Se me ocurrió ir a Arteixo a plantearle las necesidades que teníamos en el municipio. No pude reunirme con él porque estaba haciendo el camino de Santiago, pero me recibió Óscar Ortega. Le propusimos que nos ayudaran a crear un museo del ferrocarril en Arbás y una residencia de ancianos, pero finalmente le comentamos que necesitábamos un camión quitanieves, porque aquí nieva mucho y el que teníamos ya estaba muy viejo, tenía por lo menos 30 años ya, y accedieron a comprárnoslo. Les enviamos el presupuesto que costó adquirirlo, 80.000 euros, y nos dieron el dinero enseguida», recuerda el exalcalde.

«En ese momento no lo difundí públicamente porque me pidieron que lo mantuviéramos en la discreción», y explica que decidieron hacerlo público después de comprobar que el magnate también había hecho otras importantes donaciones: «Se conoce que la Fundación ha dado dinero a los hospitales y creo que era positivo contar esto también», ha concluido.