Se destapa la gran traición de Aneth Acosta Por lo que se sabe, el DJ habría vetado a la exsuperviviente la entrada a Cantora

Isabel Pantoja sigue manteniendo una buena relación con Aneth Acosta, íntima amiga de su hija Chabelita, algo que a Kiko Rivera no le convence porque cree que la influencer no es buena persona.

Por lo que se sabe, el DJ habría vetado a la exsuperviviente la entrada a Cantora debido a la noche de sexo que uno de los salones de la finca presenció con dos amigas e invitadas de Aneth, según declaró en una de las galas del concurso. Para Kiko fue una «falta de respeto» y una «profanación de su hogar», por lo que no quiere ver a la peruana en la fiesta de cumpleaños de su madre y mucho menos en su casa. Francisco es heredero de parte de la finca y por lo tanto, y según su madre, puede decidir a quién permitir o no la entrada: «En mi casa ya no entras más».

Pero tras la información que han desvelado esta mañana en «Socialité» puede que cambie la relación de Isabel Pantoja y su hija con Aneth. Desde el programa han asegurado que la peruana habría traicionado al clan al ponerse en contacto con los periodistas para informar sobre el lugar en el que se encontraban tanto la cantante como su hija. «Aneth nos avisó de dónde iba a estar con la Pantoja para que a la salida nos encontráramos con ella», dijo la fuente. «A ella le interesaba ser conocida como amiga de la matriarca», añadió.