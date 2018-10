El despiste de Meghan Markle: se deja puesta la etiqueta de su vestido Para su llegada a Tonga, la Duquesa de Sussex escogió un elegante vestido rojo de corte midi y unos salones azules, además de una cartera de mano en la misma tonalidad

Meghan Markle siempre va impecable y escoge cada «look» con sumo detalle, preocupándose de que todo sea perfecto, pero su viaje oficial por Oceanía está siendo agotador y más, con un bebé en camino. A su llegada a Tonga este jueves, junto al Príncipe Harry, la Duquesa de Sussex optó por un impresionante vestido rojo que le sentaba de fábula.

De lo que no se percató fue de que se había olvidado de quitarle la etiqueta a su vestido, algo que sí hizo la prensa gráfica allí congregada, que no perdió la oportunidad de fotografiar el cartón en el que se podía leer perfectamente el nombre de la firma: Self Portrait.

Pese a la anécdota -que le puede suceder cualquiera-, la Duquesa de Sussex estaba de lo más elegante con ese primer «look» de Tonga, compuesto por un vestido rojo midi con falda de vuelo, una cartera de mano azul y unos salones del mismo tono.

Por su parte, el Príncipe Harry optó por un traje claro, más informal que de costumbre, camisa blanca con corbata marrón y unos zapatos de ante en la misma tonalidad.