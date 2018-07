La desgraciada vida de Lorenzo Lamas: Cinco divorcios, los dos últimos por infidelidades de su mujer El actor ha solicitado el divorcio con su actual esposa Shawna Craig tras descubrir una infidelidad con un culturista

Lorenzo Lamas (60 años) es conocido por sus apariciones en series como «El Renegado» o «Viñas de odio», sin embargo sus breves cameos como actor no han sido los responsables de su éxito. Su faceta como chico «playboy» le ha permitido que su fama continúe en Estados Unidos y en países de habla hispana a pesar de haberse distanciado del mundo de la televisión y del cine.

La fama de mujeriego le viene a Lamas después de haber contraído matrimonio hasta en 5 ocasiones, todas ellas actrices o modelos, en incluso las dos últimas compartían casi el mismo nombre: Shauna y Shawna.

A pesar de haber estado casado tantas veces, Lamas no tiene demasiada suerte en el amor, pues su anterior exmujer se acostó con el hijo del actor: «Me ha destrozado emocionalmente, no pude hablar con mi hijo durante años», comentó el actor en 2015 en un programa de televisión.

Por si esto había sido poco, el motivo de su actual divorcio fue porque de nuevo su mujer le había sido infiel. Los paparazzi pillaron a Shawna Craig entrenando con un culturista en Venice Beach, pero por lo que se veía en las imágenes, Craig y el culturista se mostraban muy cariñosos y con una relación más allá del deporte. Algo que no gustó nada a Lamas y mucho menos cuando vio a su mujer haciendo abdominales agarrada con sus piernas a la cintura del deportista. Estas imágenes motivaron a Lorenzo a pedir el divorcio.

Sin embargo Shawna está muy unida a la familia de Lamas, sobre todo desde el año 2015 cuando la modelo ofreció voluntariamente su vientre para la gestación de su hijastra Shayne Lamas. La modelo y exmujer de Lamas estuvo más de 24 horas de parto y dio a luz al nieto de su marido en una piscina.