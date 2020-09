El desgarrador mensaje de la hija de la princesa Marta Luisa sobre el suicidio de su padre Ari Behn se quitó la vida a los 47 años el pasado mes de diciembre tras varios años de lucha contra la depresión

ABC Actualizado: 30/09/2020 22:25h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El pasado 25 de diciembre salió a la luz una noticia que conmocionó a la Familia Real de Noruega y a todo el país. Ari Behn, el exmarido de la Princesa Marta Luisa, se quitó la vida a los 47 años. El pintor y escritor cayó de nuevo una fuerte depresión que ya arrastraba desde hacía años, tras su divorcio. En 2009 también había confesado tener diversos problemas mentales y con el alcohol, una situación que finalmente terminó con el peor de los desenlaces.

El artista dejó huérfanas de padre a sus tres hijas, Maud Angelica(17), Leah Isadora (15) y Emma Tallulah (12), que nacieron fruto de su matrimonio con la hija de Harald y Sonia de Noruega. La mayor fue la encargada de dedicar unas palabras de despedida a su progenitor el día de su funeral pero ha sido Leah Isadora quien ha hablado por primera vez sobre él en sus redes sociales para recordarle el día en que habría cumplido 48 años.

«Feliz cumpleaños, papá. Hace 9 meses, mi padre falleció debido al suicidio. Esta ha sido y será siempre la tragedia más dura que mi familia y yo hemos tenido que pasar. Realmente no sé qué decir. Lo echo mucho de menos y desearía que las cosas fueran diferentes. En realidad nunca he sido sincera sobre esta cuestión en las redes sociales porque tenía miedo y porque compartir mis sentimientos parecía aterrador. Pasar por algo así me hizo sentir muchas emociones. Tantos pensamientos que jamás podré explicar. Me sentí muy rota por dentro y caminé sintiendo que todo era un mal sueño y que no era real, que no había sucedido. Pero sí», comienza relatando por primera vez de manera pública.

La mediana de las tres hermanas, que se estrenó hace unos meses en instagram y ya cuenta con gran cantidad de seguidores, concluye;:«Nunca olvidaré a mi padre. Era un ser humano increíble y maravilloso, con tantas buenas intenciones que siempre quiso que todos estuvieran bien. Yo lo quería tanto... Pasar por todo eso me cambió. Me dio una perspectiva completamente diferente en la vida: si quieres a alguien, has de decírselo. Nunca sabes cuándo lo perderás. A veces, cuando estoy feliz y me sorprendo divirtiéndome, me paro y pienso '¿me lo merezco? ¿puedo sentirme así?' Y por supuesto que sí. Todos merecemos ser felices. Nunca sabes por lo que pasan los demás y todos estamos peleando nuestras propias batallas. Recuerda ser siempre amable. Todo esto no me hizo más fuerte ni más valiente, me hizo darme cuenta de lo fuerte que ya era. Te echo mucho de menos, papá. ¡Te quiero y feliz cumpleaños!».