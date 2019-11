La desesperada petición de Kiko Matamoros a Makoke Su enfrentamiento se ha avivado aún más después de que el colaborador culpara a su exmujer del distanciamiento con su hija

ABC Madrid Actualizado: 04/11/2019 17:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La firma del divorcio entre Kiko Matamoros y Makoke no ha conseguido aún que entierren en hacha de guerra. Desde hace meses han protagonizado numerosas discusiones en los platós de «Telecinco» y se han lanzado «pullitas» a través de entrevistas en exclusiva con algunas revistas. Una situación que a día de hoy no ha cambiado y que, además, ha terminado por salpicar a sus hijos.

En las últimas semanas el enfrentamiento se ha avivado aún más, después de que el colaborador culpara a su exmujer de su distanciamiento con Anita Matamoros, la única hija que tienen en común. Ante estas acusaciones, la exazafata del Telecupón acudió a «Viva la Vida» para desmentir sus palabras: «Miente como un bellaco, ya no le tengo ni cariño. Lo que dice es falso, si tiene narices que cuente lo que ha pasado pero que no mienta al público. Yo no voy a hablar pero que no mienta a la audiencia».

Tras este cruce de acusaciones, el televisivo desvelaba el pasado fin de semana nuevos datos sobre la guerra con su expareja en «Saábado Deluxe». «Lo que no voy a soportar ni un minuto más es que la que mientas seas tú. Me sobran historias para no necesitar ni nombrarte, que es lo que voy a hacer», dijo en tono amenazante, antes de destapar unos mensajes en los que Makoke le llamaba «Tonto y ridículo». Además, contó que la madre de su hija había vetado a su nueva novia, Marta López Álamo, en los lugares que ella suele frecuentar.

Tras estas confesiones, Kiko Matamoros le hizo una desesperada petición a Makoke, quien, además, no le quiere devolver los muebles de su antigua vivienda: «Te puedes meter los muebles donde te quepan, puedes hacer con tu vida lo que te dé la gana pero solo te voy a pedir una cosa: déjame en paz, no me pongas más palos en las ruedas y déjame vivir mi vida».

«Lo mínimo que podrías hacer después de veinte años de currar como un cabrón, son esos cuatro p… muebles que me iba a llevar. De sostener esa familia, de sostener a tu hija, a ti, a mí, a la chica de casa, a los perros y a los gatos. Pero si no lo quieres tener, vale, que te aproveche, que te mojes el culito en la piscina en verano y disfrutes de todo lo mío que se ha quedado ahí. Pero déjame en paz», volvió a pedirle en tono desesperado.