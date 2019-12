Desde la ex de Albert Rivera al padre de Malú: las reacciones al embarazo Fue ayer por la mañana cuando el expolítico y la cantante confirmaban los rumores a través de sus perfiles de Instagram

Fue ayer por la mañana cuando Albert Rivera y Malú confirmaban los rumores a través de sus perfiles de Instagram: «Ahora sí...Me emociona muchísimo poder compartir con vosotros este maravilloso regalo que nos ha hecho la vida: ¡Vamos a ser papás! Nos gustaría vivir este deseado embarazo con la mayor tranquilidad para poderlo disfrutar como merece. Una vez más, gana el amor».

Tras esto, las primeras reacciones no tardaron en llegar. «Sálvame» se puso en contacto con el padre de la cantante, Pepe de Lucía, quien confesó que aún estaba en «shock» tras recibir la noticia de que se convertiría en abuelo. «Estoy en shock porque estaba conduciendo y [Malú] me dijo: ‘¡Papi, llámame! ¡Papi llámame!’. Me asusté, paré y le llamé», comienza diciendo emocionado. «Papi no te asustes, vas a ser abuelo papá, abuelo’, me dijo. ¡Qué alegría! ¡Me ha dado una alegría increíble! Y aquí estoy, que después del shock viene lo que es la calma. Y ya en la calma es cuando me quedo desfasado», y añadió: «No sé lo que hacer y lo que decir... es una noticia que me ha dado vida. ¡Mi única hija, a la que quiero y adoro con locura! Estoy deseando, cogerla y darle un bocadito en la barriga».

Pepe de Lucía y su hija Malú - GCT

También Beatriz Tajuelo, la expareja del que fuera líder de Ciudadanos ha sido preguntada por su opinión sobre el reciente embarazo de la cantante. «Ya sabéis que yo no tengo nada que opinar. No me gusta hablar de la vida de los demás… Mucha felicidad, pero para todo el mundo», y ante la insistencia de los periodistas se limitó a comentar: «Siempre es bonito que vengan niños al mundo, ¿no?».

Por parte de las futuras abuelas, tan solo la madre de Albert Rivera ha comentado que se encuentra muy feliz y que no sabe nada nuevo. A pesar de que las cámaras también han persiguido a la madre de la cantante, esta ha preferido mantenerse al margen y guardar silencio.