Se descubre el Facebook secreto de Malia Obama La página de la red social ofrece un fotografías típicas de una adolescente donde se muestra a la joven en fiestas universitarias o relajándose de vacaciones con amigos

ABC Madrid Actualizado: 21/02/2019 14:18h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Malia Obama nunca dejará de ser conocida como la hija de Barack y Michelle Obama, pero ya empieza a protagonizar sus propios titulares.

Esta no es la primera vez que varios medios publican imágenes sobre la vida privada de la joven. El más escandaloso ocurrió hace aproximadamente un año, cuando se divulgaron unas imágenes y un vídeo de Malia, que actualmente cursa estudios en la Universidad de Harvard, besando a un joven y fumando mientras hace anillos con el humo. La hija mayor del matrimonio Obama fue descubierta junto a Rory Farquharson, hijo de un importante banquero británico. Tras este incidente, el joven se vio obligado a eliminar todas sus cuentas en las redes sociales después de que saliese a la luz la noticia de su romance con la señorita Obama.

«Se debería permitir a Malia Obama la misma privacidad que a sus pares de su misma edad. Ella es una joven adulta y un ciudadano privado, y debería estar prohibido» cualquier intromisión en su vida, afirmó entonces a través de su cuenta de la red social Twitter Ivanka Trump, la hija mayor del presidente estadounidense, Donald Trump. En parecidos términos se manifestó Chelsea Clinton, hija del ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton. «La vida privada de Malia Obama, como una mujer joven, una estudiante universitaria, un ciudadano privado no debería ser tu cebo de clicks. Sed mejores», escribió Chelsea Clinton en la misma red social.

Facebook

Esta semana, el diario británico «Daily Mail» ha descubierto la cuenta secreta que utiliza Malia en Facebook. En ella, la joven describe al actual presidente estadounidense, Donald Trump como «malvado» y «diabólico». La página de Facebook funciona bajo un seudónimo y no parece haber sido actualizada públicamente desde 2017.

Su fotografía de portada es de una fila de notas post-it rosadas que dicen: '«Donald Trump es el presidente», «Esto no es normal», «Donald Trump es malo» y «No seas complaciente». Con cerca de 150 «me gusta» y varios comentarios, destaca uno de la nieta de Joe Biden, Finnegan, de 20 años, que dice: «Nunca vi esto. Me gusta».

- Facebook

Además de esta curiosa imagen, la página de Facebook ofrece un fotografías típicas de una adolescente donde se muestra a Malia relajándose de vacaciones con sus amigos. Hay fotos de grupos de jóvenes en fiestas, retratos de la estudiante de Harvard y una imagen de ella sentada completamente vestida en una bañera vacía cubierta con una cortina de ducha.

También publica textos dedicados a causas sociales. Un claro ejemplo es que el que escribió tras el tiroteo en masa que se produjo en el festival de música country de Las Vegas, que se cobró 58 vidas. Tras el terrible ataque, Malia hizo campaña para pedir un cambio.

Sin embargo, en su Facebook no hay ni rastro del joven británico Rory Farquharson, con el que se le relacionó en una ocasión.