El delicado estado de salud de la princesa Michael de Kent por el coronavirus Le diagnosticaron el virus hace ya tres semanas, pero la mujer de uno de los primos preferidos de la Reina Isabel II no termina de mejorar

ABC Actualizado: 23/11/2020 14:41h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Familia Real británica está muy preocupada por la princesa Michael de Kent (75 años), esposa del príncipe Miguel de Kent -uno de los primos más queridos de la Reina Isabel II-, después de que se haya contagiado de coronavirus. Su estado es delicado. Desde hace semanas tiene fiebre muy alta y sufre fatiga extrema. Aunque de esto hace ya casi un mes, no termina de mejorar.

Fue una de las trabajadoras la que enfermó con el virus y después fue la princesa, que se encuentra aislada en el Palacio de Kensington. Así lo ha confirmado el portavoz Simon Astaire en Page Six, que ha asegurado que su marido también se encuentra aislado, aunque no ha dado positivo.

María Cristina de Reibnitz es la tercera de la Casa Real británica en ser diagnosticada con el virus. Hace tan solo unos días se conoció que el Príncipe Guillermo también había tenido coronavirus aunque fue algo que ocultaron. No como su padre, el que sí fue informando de su estado de salud.

La princesa siempre ha sido una mujer muy polémica. Por citar algo, con motivo de su 69 cumpleaños concedió una entrevista en la que dejó estas «perlitas»: «Diana era una ignorante que no sabía qué hacer frente a la fama porque no tuvo una madre estricta», «Los royals más viejos son unos aburridos» y «En Gran Bretaña no puedo hablar de la Familia Real».

También ha sido tachada de racista en varias ocasiones. En diciembre de 2017 usó un broche Blackamoor, un tipo de joyería originaria del siglo XVI muy controvertida por fomentar el racismo. Tuvo que pedir disculpas por ello.