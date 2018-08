«Dele Alli Challenge» o la última moda de Instagram Una vez más, la red social es el escenario de uno de los retos más divertidos de la temporada, inspirado en el jugador del Tottenham

El verano siempre deja anécdotas y momentos divertidos, que quedan reflejadas en las redes sociales. En estos meses estivales se han sucedido varios «retos» en Instagram a los que se sumaron millones de usuarios para demostrar que ellos también podían hacer el baile de moda. Por supuesto, los famosos no iban a ser menos.

Al principio fue el baile «Swish swish», llamado así por la canción de Katy Perry, el que triunfó en la plataforma. Consistía en mover los brazos de derecha a izquierda e ir intercalando un brazo por delante y otro por detrás del tronco en cada movimiento. Además del movimiento de los brazos se une el meneo de cadera. Este baile lo popularizó Russell Horning, conocido como «el niño mochila».

Después llegó «Kiki challenge», inspirado en el tema de Drake «In my feelings». La canción comienza «Kiki, do you love me?» y el reto se basaba en bailar en un lugar donde nunca lo harías. La tendencia más popular que se extendió del baile fue la de bajarse del coche en marcha y seguir los pasos de baile al ritmo de la canción. Dulceida, Paula Gonu y Laura Escanes fueron algunas de las «celebrities» que se sumaron a la moda.

La siguiente en triunfar fue Thalía. La cantante se debe a sus fans y siempre que puede les demuestra todo el cariño que les tiene con mensajes, fotos y vídeos por medio de las redes sociales. Una de sus últimas publicaciones ha causado furor entre los seguidores de la artista hasta el punto de convertirse en un auténtico «challenge».

Pienso aprenderme de memoria este vídeo de Thalía hablándole a sus fans, borracha en el jardín de su casa. Porque sí. Porque es ARTE. pic.twitter.com/jhIirsqwJj — ant 🏳️‍🌈 (@abalos) 11 de agosto de 2018

Y así llegamos al «Dele Alli Challenge», eso de los dedos en el ojo que todo el mundo está haciendo en Instagram. Comenzó cuando el jugador de fútbol del Tottenham Dele Alli hizo este gesto para celebrar un gol. La afición fascinada le intentó imitar dando lugar a que haya vuelto un reto totalmente viral.

A simple vista parece sencillo, pero hay quien tiene la necesidad de seguir tutoriales para lograr ser partícipe de la nueva moda. Algunos famosos como Cepeda, Laura Escanes y Paula Gonu se sumaban a esta tendencia que conquista Instagram.