La defensa de Macaulay Culkin a Michael Jackson Desde la publicación del documental «Leaving Neverland», que cuenta la historia de unos niños que fueron objeto de abusos sexuales por parte del cantante, la figura del cantante ha sido muy cuestionada

A principios del año pasado se estrenó «Leaving Neverland», un documental que abordaba «uno de los episodios más oscuros de la vida de Michael Jackson», explicaron a través de un comunicado. «En el apogeo de su fama, Michael Jackson comenzó una larga relación con dos chicos, de siete y diez años, y sus familias. Ahora, ya en la treintena, estos cuentan la historia de cómo fueron objeto de abusos sexuales por parte del cantante», recogía la sinopsis del filme.

«Es el asesinato de un personaje», se quejaron sus herederos. En el relato, de cuatro horas de duración, se explora las acusaciones de abuso sexual a dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, a manos de Michael Jackson. Durante la presentación del documental, docenas de policías acudieron para proteger al director y los productores del filme de las amenazas de los fans de Jackson.

La cinta describe con detalles escabrosos el abuso sexual que supuestamente padecieron estos dos hombres durante su infancia. Wade Robson quien aseguraba que el cantante empezó a abusar sexualmente de él cuando tenía 7 años, y James Safechuck, quien conoció a Jackson recién cumplidos los 10. Robson llegó incluso defender al Rey del Pop durante el juicio en 1993 cuando se enfrentó a siete causas de abuso sexual y a dos por drogar a un menor con la intención de cometer una felonía. Safechuck, sin embargo, no defendió a Michael y aquello acabó con su relación. Ambos decidieron denunciar a Jackson en 2013, pero para entonces ya había sobreseído y un juez desestimó su causa.

Ahora ha sido el actor Macaulay Culkin, conocido por su papel protagonista en «Solo en casa», el que ha salido en defensa del cantante: «Mira, voy a empezar diciendo lo siguiente, y no es una frase cualquiera, es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca le vi hacer nada. No tengo ninguna razón para callarme, especialmente en este punto álgido en que nos encontramos. El hombre ya no está entre nosotros. Y en cualquier caso, no voy a decir algo que quedaría bien ni nada parecido, pero sí es cierto que ahora sería un buen momento para hablar. Si tuviera algo que decir, lo haría, pero no lo tengo. Nunca vi nada. Nunca hizo nada», dijo durante una entrevista con la revista «Esquire». «Me crucé con James Franco en un avión. Nos habíamos visto dos o tres veces a lo largo de los años. Le saludé con un gesto mientras poníamos las maletas en los compartimentos de cabina. '¿Qué tal estás? Bien, ¿tú?' Lo típico... Fue justo después de que saliera a la luz 'Leaving Neverland' y él me dijo: 'Vaya con el documental'. Eso fue todo. Yo le respondí: 'Ajá', y me quedé en silencio. Él siguió insistiendo: '¿Qué te pareció lo que cuenta?'. Me di la vuelta y le dije: '¿A ti te apetecería hablar ahora mismo de tus amigos muertos?'. Me contestó tímidamente que no, y entonces le dije que había estado bien verle y me marché», recordó.