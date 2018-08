David Bustamante responde a todas las críticas en un concierto El cantante ha estallado contra la presión recibida estas últimas semanas, intensificada desde que se conoció su «ruptura» con su amigo Javier Castillo, «Poty»

ABC

Cuando un cantante copa más titulares por su vida personal que por su vida profesional, esto supone un problema para el propio artista. David Bustamante se niega a caer en ese abismo y ha sido él mismo, quien aprovechando el mejor de sus altavoces -el micrófono de un concierto-, ha querido aclarar que, por encima de todo, es músico.

El escenario elegido por Bustamante ha sido Huelma, un municipio jienense, donde el pasado sábado, 25 de agosto, el cantante estalló contra las críticas y polémicas a su alrededor. «Parece que tengo que hacer más, que estoy cuesta arriba, que estoy cuestionado. Durante 17 años siempre hay polémica, siempre sacan mierda, con perdón de la palabra. Y uno ya está cansado y lo único que tiene ganas es de cantar.Es lo único que he hecho», ha manifestado el cantante.

Con el bagaje de casi dos décadas en la música, David quiso recriminar que ese foco no esté puesto en otros artistas. «Me gustaría que me dejaran hacerlo (la música) de una forma más tranquila, como hacen los demás, sin tener tantos impedimentos. Yo solamente vine aquí y desde hace 17 años lo único que he pretendido es cantar», ha zanjado.

#AmorPorLaMusica 💙 Una publicación compartida de David Bustamante (@davibusta) el 24 Ago, 2018 a las 5:18 PDT

El cantante lleva todo este año 2018 enfrentándose a diversos problemas personales. Su participación en el concurso «Bailando con las estrellas» le puso en su vida a Yana Olina, su pareja de baile y con quien se rumoreó que mantenía una relación sentimental. A este episodio, hay que añadirle su separación total (papeles por medio) de Paula Echevarría y también de Poty, su fiel compañero con el que mantenía una amistad desde su paso por «Operación Triunfo».