El dardo envenenado de Alba Carrillo a Fonsi Nieto

Cuando decide hablar, en los últimos meses y debido a sus problemas judiciales han sido en contadas ocasiones, Alba Carrillo no deja títere con cabeza. Tras la reciente ruptura con el ingeniero David Vallespín, la modelo no tardó en culpar del final a otro de sus muchos ex, Fonsi Nieto.

«Se ha encargado de destruir mi relación. Utilizó los tres meses que estuve en Honduras para menoscabar mi figura como madre», afirmaba hace una semana Carrillo para la revista «Semana». Las buenas palabras que tiene para Vallespín son muy distintas a las que le dedica al expiloto de motociclismo, padre de su hijo. Ambos se encuentran en una guerra judicial por la custodia del menor.

A su regreso a la televisión, en el programa «Ya es mediodía», Alba Carrillo ha vuelto a hablar después de la reciente ruptura y ha cargado contra Nieto dándole donde más le duele: mandándole un recado a su actual mujer: Marta Castro. «Si yo fuera Marta lo llevaría mal, porque está más pendiente de mí que de ella», decía.

Según la versión de Carrillo, Fonsi no la deja en paz: «Si subo una foto en una boda con un amigo, me llama para decirme que quiere hablar con el niño. Si cuelgo una foto en un restaurante, me llama para decirme que tenemos que hablar para resolver un tema y así no se puede estar».

«Nunca he hablado de Fonsi y siempre he tapado muchas cosas pero ahora me está demandando. Yo a por él no voy a ir porque es el padre de mi hijo, pero me voy a defender y voy a ir a muerte», sentenciaba.

Sobre la ruptura ha asegurado que se encuentra bien: «Lo dejamos un poco los dos, yo he pasado un año malísimo y no puedo ofrecer la estabilidad que un hombre que esté a mi lado se merece. Ahora mismo solo me apetece luchar por mi hijo, por mí, por aprender a estar sola y ser feliz».