Daniel Muriel y Candela Serrat ven fortalecida su relación después de darse el «sí, quiero» El matrimonio, en una entrevista para ABC, ha contado detalles de su relación y proyectos profesionales

Candela Serrat y Daniel Muriel están viviendo uno de los mejores momentos de su vida. La pareja contrajo matrimonio el pasado mes de junio en Menorca. Allí, disfrutaron de una celebración que compartieron con sus familiares y amigos más íntimos. Pero al matrimonio no solo le sonríe la vida en el ámbito personal, sino que en el laboral también, pues ambos siguen desarrollando su trayectoria y están volcados en sus proyectos profesionales.

El pasado jueves, Serrat y Muriel, como embajadores del modelo Pulsion de Peugeot Motocycles, acudieron al evento organizado por la compañía automovilística y ofrecieron una entrevista a «ABC», en la que expusieron detalles de su relación sentimental y su vida laboral.

¿Cómo descubrieron su pasión por el sector de la interpretación?

C.S.: En mi caso tengo muchos referentes artísticos, así que la cultura siempre ha estado muy presente en mi vida y sabía que quería formar parte de ella de alguna manera, pero no sabía muy bien cómo, por lo que quise formarme en un ámbito amplio y estudié música, teatro y más cosas. Sin embargo, en la universidad me dediqué a estudiar teatro y me di cuenta de que lo que más me gustaba era interpretar.

D.M.: Lo mío es muy vocacional, lo que pasa que yo vengo de una familia bastante humilde, por lo que dedicarme a la interpretación lo veía como algo que no estaba a mi alcance. Sin embargo, fui haciendo teatro desde pequeño y siempre supe que era lo que quería. Cuando crecí decidí dejar Valladolid, me fui a Madrid y todo funcionó.

¿Les gustaría compartir más proyectos profesionales?

C.S.: A mí sí. No por el hecho de que seamos pareja actualmente, sino porque nosotros nos conocimos trabajando, nos conocimos como compañeros y una de las cosas que más me pudieron divertir en esa época fue conocer a diversos compañeros, entre ellos a Dani, con quien yo me entiendo a la perfección trabajando y uno siempre quiere un compañero así, además si tienes la suerte de compartir vida fuera del rodaje con él es algo aún más maravilloso.

D.M.: Sí, me encantaría. De hecho, lo hemos propiciado en cierto modo, pues estamos trabajando juntos en la obra de teatro «Un marido ideal» de Oscar Wilde con la que estamos de gira. Cuando el resto de tus proyectos te llevan a trabajar por separado y encuentras algo en lo que poder trabajar a la vez es también una manera muy buena de vernos y pasar más tiempo juntos.

¿Por qué escogieron Menorca para la celebración de su boda?

C.S.: Menorca para mí es como mi hogar. Lo elegimos un poco por lo que significaba para mí, además también pensamos que la isla nos ayudaría a poder llevar el enlace con una intimidad mayor. Estas cosas tienes que hacerlas en lugares que signifiquen algo para tí y ese era el sitio más bonito que pudimos encontrar para casarnos.

D.M.: También lo escogimos porque era un enclave maravilloso.

¿Les ha cambiado la vida el hecho de estar casados?

C.S.: No era necesaria esa promesa, pues yo ya la sentía por parte de Dani antes, pero sí que es verdad que hay algo detrás que hace ver que algo ha encajado mejor en casa como familia.

D.M.: La vida no te cambia, sobre todo porque nosotros llevamos mucho tiempo viviendo juntos, pero sí que fortalece la relación y se crea una sensación más de equipo. Es una promesa de amor y fidelidad a otra persona y de que vas a estar siempre ahí para ella, entonces sí que hace que algo cambie.

¿Tienen pensado tener hijos?

C.S.: No hay ni un «no» ni un «sí». Es dejar que las cosas fluyan.

D.M.: No tenemos ningún plan fijado para hacer algo así. Es dejar que las cosas sucedan, pero no hay prisa.

Ahora está muy en auge el movimiento «Me Too», Candela como mujer ¿Alguna vez ha presenciado algún acto machista en su profesión?

C.S.: Yo he tenido la suerte de no tener que pasar por eso, pero sí hay casos cercanos. Pienso que este movimiento sirve de mucho, pues creo que hay que expresar las cosas y creo que es muy necesaria una revolución en la industria de la interpretación, ya que considero que hay mujeres con mucha voz para escribir, dirigir... y que necesitan ser reconocidas como mínimo al mismo nivel que los hombres.

¿Se apoyan a la hora de desarrollar sus proyectos profesionales?

C.S.: Si tienes la suerte de tener a alguien que se dedica a lo mismo que tú creo que escuchas más. Sin embargo, si tu pareja no se dedica a ello y no acaba de entender lo que entrama tu trabajo puedes escucharla, pero no de la misma forma.

D.M.: Sí, nos damos consejos y nos damos nuestros puntos de vista. Además, muchas veces nos pedimos ayuda.

¿Qué sueño les falta por cumplir?

C.S.: Me gustaría trabajar en otro idioma y no necesariamente hablo del inglés. Me gustaría salir y conocer culturas y trabajar en cines y teatros de fuera de España.

D.M.: En lo personal me gustaría hacer un viaje largo como luna de miel, que es algo que tenemos pendiente, y descansar. En lo profesional me encantaría seguir trabajando muchos años y desempeñando papeles potentes y que marquen a la gente.