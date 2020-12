Dafne Fernández muestra su cuerpo tras dar a luz: «No me siento bella, pero sí poderosa» La actriz y su marido, Mario Chavarría, dieron la bienvenida a su segunda hija hace tan solo una semana

No todo es bonito a la hora de convertirse en madre. Recuperar el cuerpo que se tenía antes del embarazo es una tarea, cuando menos, ardua. Dafne Fernández ha querido mostrar su figura una semana después de dar a luz a su segunda hija, Álex, para exponer la realidad.

Con una fotografía sin filtros y en ropa interior, la actriz ha mostrado su cuerpo tan solo unos días después de tener a su hija, junto a unas palabras que han sido aplaudidas por todos sus seguidores.

«Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él», escribe Dafne Fernández en su cuenta de Instagram.

Y prosigue: «Porque ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, estáalimentando de manera exclusiva a mi bebe, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí es tremendamente bello».

La actriz y su marido, el fotógrafo Mario Chavarría, no pueden estar más contentos con la llegada de la pequeña. Cuentan además con otro hijo, Jon, de dos años. Ambos han puesto el broche de oro a una pareja que se dio el «sí, quiero» en 2017 en una romántica ceremonia en un bosque de Ávila.