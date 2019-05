El curioso comentario de la Reina Isabel II en un supermercado

La Reina Isabel II acudió esta semana a la conmemoración del 150 aniversario de la conocida cadena de supermercados británica Sainsbury's. Depués de pasear por el famoso barrio comercial Covent Garden de Londres, se adentró en el que fue el primer local que inauguró la cadena.

Allí fue recibida por el jefe regional de la cadena, Damien Corcoran, que le enseñó los nuevos avances tecnológicos que han implantado en sus tiendas para mejorar la experiencia de compra. Uno de ellos, y el que más llamó su atención, fue una caja de autopago que permite a los clientes realizar el pago de sus compras sin la necesidad de ningún empleado.

The Queen views a ration pack as presented by Lord and Lady Sainsbury, and learns more about the work which was done with the government to develop the rationing process when goods were in short supply during the Second World War. pic.twitter.com/pq0Q101nv1