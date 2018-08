El cumpleaños más polémico de Isabel Pantoja Las desgracias no dejan de sucederse en la familia

Hoy Isabel Pantoja cumple 62 años y, a diferencia de efemérides pasadas, celebra tan señalada fecha en la más estricta intimidad de su finca «Cantora», donde vive casi apartada del mundo desde que salió de la prisión de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en marzo de 2016.

Para el recuerdo quedan las imágenes de otros cumpleaños, cuando nadie imaginaba los cambios que la tonadillera viviría tras enamorarse de Julián Muñoz, exalcalde de Marbella. Isabel no quiere volver a oír hablar de los duros meses en prisión que le han marcado y que aún no ha podido superar. De los muros de la cárcel ha pasado a los muros de la finca donde disfrutó de los mejores años de su vida junto a Francisco Rivera «Paquirri».

Desde su salida de prisión, contadas han sido las ocasiones en las que la tonadillera se ha dejado ver en público. Además de sus conciertos propios, hace unos meses acudía como espectadora al primer concierto de su hijo Kiko Rivera en Sevilla. Unas imágenes en las que se evidenciaba que la tonadillera también sabe desmelarse en la pista y marcarse un reggaeton con sus amigas.

Isabel Pantoja disfruta del concierto de su hijo - Gtes

Después llegó la ansiada portada de «¡Hola!» con motivo del bautizo de su nieta Carlota y la tranquilidad de saber que su hija Chabelita se ha reconciliado con la abuela doña Ana, lo que parecía un paso adelante para la paz en «Cantora». Para solazarse en las buenas noticias, Isabel enloqueció de alegría tras una llamada de su abogada Cynthia Ruiz confirmándole el divorcio de su hija y Alejandro Albalá. Alguien debió pensar que tantas cosas buenas no podían augurar nada tranquilizador y menos teniendo en cuenta que el drama siempre se ha cebado con esta artista, que hoy presume de estar entregada a sus nietos. Esos agoreros han visto una vez más cómo lo bueno es sólo una ilusión, de ahí que el mes pasado, comenzasen de nuevo las desgracias en el clan Pantoja.

Depresión

Para empezar, su hijo se vió obligado a anular todos sus compromisos profesionales por una fuerte depresión. El DJ envió un comunicado donde aseguraba que suspendía su actividad «por causa de una depresión» entre algunos promotores de sus galas surgieron dudas sobre la veracidad de esas informaciones, que no iban acompañadas de ningún parte médico. Rivera despejó las incógnitas otra vez en Instagram (de donde ha borrado todas sus fotos) informando a sus seguidores en dos vídeos de que se está sometiendo a unas pruebas médicas, cuyos resultados dará a conocer a los empresarios.

Celos

Por otra parte, continúan las discusiones con su hija pequeña. La relación madre-hija está bastante tensa desde que la tonadillera y su hijo decidiesen no acudir al bautizo del hijo de Isa Pantoja. Algo que llevó a la joven a realizar unas durísimas declaraciones contra su madre: «No se lleva tan bien conmigo como con mi hermano. Conmigo siempre hay problemas y conflictos». Durante se pudo comprobar cómo la pequeña del clan dejaba ver los celos hacia el DJ: «Mi madre no viene al bautizo pero sí se deja ver en un concierto de mi hermano o en Ibiza».

Chabelita durante el bautizo de su hijo - Gtres

Pese a todo, el miembro más televisivo de la familia tiene pensado acudir a la celebración de cumpleaños de su madre. Así lo afirmó hace unos días el periodista Antonio Rossi en «El programa del verano». «Chabelita tiene pensado ir a ver a su madre con su hijo y una amiga», y que aunque no ha recibido invitación, ni llamada «ella cree que no necesita que su madre la llame para ir a verla».

Está claro que el mejor regalo que la artista tendrá en el día de su 62 aniversario será la presencia de sus nietos. Son su vida y la única alegría que puede hacerle olvidar los malos momentos y mirar el futuro con otros ojos.