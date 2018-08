Operación Triunfo Con el cumpleaños de Cepeda, descubrimos a la Aitana más detallista La cantante ha sorprendido a su pareja con una visita inesperada y una declaración de amor solo apta para millennials

No había llegado todavía la medianoche cuando, en el concierto de Operación Triunfo del pasado sábado en Almería, Aitana Ocaña se acercaba a un miembro del público a preguntarle la hora. Ella estaba sobre el escenario, en unos segundos cantaría por última vez «No puedo vivir sin ti» junto a Luis Cepeda, su actual pareja y compañero durante el concurso. «Esta noche es muy especial para él porque es su cumpleaños, Luis, no puedo decirte nada más porque ya lo sabes todo, así que solo te puedo pedir que salgas para que cantemos por última vez "No puedo vivir sin ti"», declaró Aitana. Un tema que, como la misma cantante dijo, siempre le recordará a aquella primera semana en la academia, cuando les tocó juntos. Además, como muchos seguidores del programa ya saben, esta canción supuso un antes y un después en la relación de Aitana y Cepeda.

Pero los detalles no terminaron aquí. Solo basta dar un vuelta por el perfil de Instagram de Aitana para entender que ella es más de actos que de palabras. Y, si el pasado mes de junio Cepeda convocó a todos los amigos de Aitana de Barcelona para darle una sorpresa en un local de Madrid con motivo de su 19 cumpleaños, la cantante quiso darle una sorpresa parecida a él el pasado sábado. Por ello, tal y como han difundido algunos medios, Aitana llegó a Almería acompañada por un íntimo amigo de Cepeda que vive fuera de España y al que no ve con demasiada frecuencia.

Hoy, cuando ya Cepeda ya ha cumplido oficialmente 29 años, Aitana ha querido dedicarle una de sus publicaciones en Instagram. En la imagen se les puede ver abrazados al final de la gala de Operación Triunfo, justo cuando Cepeda se disponía a abandonar la academia tras su expulsión. «La primera foto que vi al salir de la academia fue esta, aunque no recuerdo bien quien me la enseñó. Hace un tiempo que considero que demostrar cosas por redes sociales, no sirve de nada, sirve la realidad y el día a día... Y en una red social, se enseña la realidad que uno quiere. No hay nada que demostrar porque tú ya sabes todo. Feliz cumpleaños Luis, gracias por compartir tantos momentos», escribió Aitana en Instagram.

Para todos los seguidores de Aitana y Cepeda, describirle a él como la «actual pareja» de Aitana, suena demasiado simple, sobre todo cuando los inicios de su historia de amor -los primeros flirteos, confidencias y confusiones- los pudieron vivir en directo vía streaming durante los meses que convivieron en la academia. El vínculo que une a Aitana y a Cepeda es tan grande que solo ellos saben describirlo. Un cúmulo de sensaciones que afloraron el pasado sábado cuando fueron conscientes de que cerraban una estapa personal y sentimental cantando por última vez «No puedo vivir sin ti» sobre un escenario. Precisamente por eso, y siendo muy consciente de que las redes sociales solo sirven para mostrar una de sus caras a sus seguidores, Aitana ha querido aprovechar el día de hoy para darle las gracias a Cepeda por todo lo que han compartido, tanto por lo que toda España ha visto como por los momentos que se guardan solo para ellos dos. En definitiva, una declaración de amor solo apta para millennials.