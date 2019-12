Cristina Pedroche, en ropa interior en la Puerta del Sol La mujer de David Muñoz acudió este martes al kilómetro cero de la capital para ensayar lo que vivirá en Nochevieja

No hay Nochevieja que Cristina Pedroche (31 años) no sorprenda con su particular estilismo para dar las campanadas en la Puerta del Sol. El «look» escogido para tal fecha se ha terminado por convertir en una tradición más de ese día, ya sea por la falta de tela o por las transparencias que luce la presentadora de televisión.

Este año no iba a ser una excepción. Como si del secreto mejor guardado de una novia el día de su boda se tratase, Cristina Pedroche ya ha avanzado algún detalle de lo que será uno de las cosas más comentadas de la última noche del año. Aunque no ha podido desvelar cuál será su conjunto, sí ha anunciado hace unos días que no llevará ropa interior: «Este año no llevo ropa interior... porque no puedo», confesaba entre risas durante el programa de «Zapeando».

Para ir calentando motores o ir acostumbrando a su cuerpo más bien, ya que sin lencería pasará algo de frío, Cristina Pedroche se ha presentado este martes en la Puerta de Sol en ropa interior. Según desvela «Jaleos», solo iba cubierta por un albornoz. Acompañada por un equipo de cuatro personas, la mujer de David Muñoz quería ensayar lo que será la gran noche y comprobar si podrá sobrevivir a las gélidas temperaturas que se impondrán en el kilómetro cero de Madrid.