Cora Gauthier, la mujer que hizo sentar la cabeza a Benzema El delantero y la modelo se casaron en 2017 y tienen un hijo en común. Junto a ella, él ha vuelto a su mejor momento

No importa el tiempo que pase, lo centrado que estés o los goles que consigas para tu equipo si te queda alguna causa pendiente con la Justicia. Es el caso de Karim Benzema (32 años), que esta semana volvía a ser esclavo de su pasado. El jueves, la fiscalía de Versalles solicitó una vista oral contra el delantero francés del Real Madrid por «complicidad en un intento de chantaje» a su excompañero de selección Mathieu Valbuena en 2015. Según el escrito, la acusación sospecha que Benzema incitó a Valbuena a pagar a unos chantajistas que le amenazaron con publicar un vídeo íntimo de contenido sexual. «Puedes hacer lo que quieras. ¿Que no quieres pagar? Pues vale, haz tu vida pero yo te he avisado», le dijo Benzema a Valbuena. Una declaración que le valió la sospecha de ser cómplice de extorsión contra con su compañero y que en diciembre de 2015 también supuso su despedida de la selección bleu.

Lo de Valbuena fue el último escándalo por el que Benzema protagonizó titulares en secciones y medios que no fueran deportivos. Lo de antes, está en las hemerotecas: juergas en reservados de Madrid, carreras de velocidad con los diferentes deportivos de lujo de su colección y malas compañías. En esa época se le atribuyeron varios romances, entre ellos uno con Rihanna.

Hasta que a principios de 2016, como si fuera un ángel de la guarda, se cruzó en su camino Cora Gauthier. Fue ahí cuando Benzema sentó la cabeza y empezó a tomarse la vida en serio. Cambió los malos hábitos por una discreción que incluso roza el anonimato cuando no está en el campo y sus días se redujeron a entrenar en Valdebebas y a pasar tiempo con Gauthier.

Una vida casi anónima

Por cuestiones de trabajo, la modelo vive a caballo entre Madrid y Londres, donde reside normalmente. Fue precisamente en la capital británica donde se casaron, a principios de 2017. La noticia trascendió a los medios de comunicación a través del portal francés «Republic», que difundió unas imágenes de la pareja en mayo de ese mismo año saliendo de la clínica Rúber Internacional de Madrid. Ella llevaba en sus brazos a Ibrahim, su primer hijo en común y el segundo para él, quien ya es padre de Mélia, fruto de una relación anterior.

Al mismo tiempo en que se conoció su paternidad, se publicó que Gauthier y Benzema se habían dado el «sí, quiero» en una ceremonia secreta. Una unión que él se ha resistido desde entonces a confirmar apelando a que se trata de su vida privada y no tiene por qué dar explicaciones sobre ella. «No me gusta estar en el punto de mira, en la televisión, es estúpido para mí. Tengo mi vida, con mi familia y amigos. Y también es mejor y más fácil para ellos así. Imagínatelo, tienes 4 años y vives tu vida con la cámara detrás de ti. Puedes perder la cabeza», declaró a «Vanity Fair» en 2014. Sobre Cora nunca ha hablado ni parece que lo vaya a hacer. En sus respectivos perfiles en redes sociales no han compartido ninguna imagen juntos. En la vida de Benzema ahora prima la discreción. Es la nueva cara de las estrellas del fútbol.