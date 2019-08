La contundente advertencia de Alba Carrillo a Lara Álvarez sobre su romance con Andrés Velencoso La ex de Feliciano López ha querido aconsejar a la presentadora tras descubrirse la escapada que realizó a la Costa Brava en compañía de Andrés Velencoso

ABC Madrid Actualizado: 30/08/2019 20:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tras dispararase rumores sobre una posible relación entre Andrés Velencoso (41 años) y Gemma Mengual y ser pillados dándose un beso en una conocida terraza madrileña, se ha confirmado que el modelo no está con la deportista, sino con la presentadora de televisión Lara Álvarez (33). Así lo confirmaron unas imágenes de la revista «¡Hola!» este miércoles, en las que se puede ver a la pareja sorpresa del verano en la estación de tren de Gerona después de disfrutar de unas vacaciones en la Costa Brava, donde el modelo posee una casa a pocos kilómetros de Tossa del Mar, su pueblo.

De ser cierta su relación, están a punto de convertirse en una de las parejas de moda. Sin embargo, no todos ven este idilio con buenos ojos. Tal es el caso de Alba Carrillo quien este jueves durante el programa «Ya es mediodía» quiso dirigirse a la asturiana: «No te fíes de los guapos. A mí siempre me han gustado guapos y no son de fiar».

Por si fuera poco, la ex de Feliciano López quiso hacer un último apunte que no deja en muy buen lugar al modelo. Y es que Carrillo no ha dudado en señalar la fama de mujeriego que tiene Velencoso, que en los últimos meses ha sido relacionado con más de una mujer del mundo del corazón.

La última relación estable de Álvarez fue con su profesor de baile Dani Miralles. Por parte de Velencoso, algunas de las mujeres de su vida han sido Kylie Minogue o la actriz Úrsula Corberó. Pero lo cierto es que si es verdad que se están conociendo y dando una oportunidad, se van a convertir automáticamente en una de las parejas más sonadas de este 2019.