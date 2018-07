La complicada familia política de Miki Nadal El humorista se enfrentará en los tribunales a su suegra. Carmen Escámez ha denunciado a Nadal y a su hija Carola por impedirle las visitas a su nieta

A. Calero

Nueve días. Es el tiempo que ha pasado desde que Miki Nadal y su mujer, Carola Escámez, acudieron a los juzgados para responder a la demanda que había interpuesto contra ellos la madre de ella, Carmen Escámez. Según publicó la revista «Corazón TVE», Carmen Escámez ha denunciado a su hija y a su yerno porque le han prohibido ver a su nieta Carmela, quien el pasado mes de mayo cumplió 3 años.

En aquella reunión en el juzgado no hubo acuerdo entre ellos, por lo que las partes deberán ir a juicio y volverán a encontrarse en la vista oral, para la que todavía no hay fecha. El origen de esta drástica situación habría tenido lugar en agosto del año pasado, cuando Miki, Carola y Carmen protagonizaron una fuerte discusión, que motivó el distanciamiento entre madre e hija. Carola cerró filas en torno a su marido -con quien se casó en junio de 2014 y ahora atraviesan una grave crisis- y la pequeña Carmela.

Carmen no ve a su nieta desde aquel día, por eso ahora va a intentar luchar para conseguir un régimen de visitas. «El 11 de mayo cumplió 3 añitos y a mí no me han permitido verla desde el 8 de agosto del año pasado», apuntó Carmen a «Look» esta semana. También comentó que no había sido nada agradable encontrarse con su yerno y su hija en el juzgado. «He estado en el parto, he pasado todo el embarazo con mi hija, y he tenido un trato continuo con mi nieta», recordó. Por eso pretende llegar hasta el final y «luchar» por la cría. Tan unida como ha intentado estar a su nieta, Carmen lo estuvo de Carola. Hubo un tiempo en que madre e hija eran inseparables, la vida y sus circunstancias les hicieron tenerse únicamente la una a la otra. «Estuve casada con un futbolista del Barça y crié a mi hija sola porque mi exmarido se desentendió de la niña. He educado a mi niña sola, sin una pensión y sin nada, entonces imagínese como me siento ahora».

Una saga de banqueros

Carmen Escámez fue la primera mujer de Julio Alberto Moreno, exfutbolista del Atlético de Madrid y del F. C. Barcelona, compañero de juergas y noches blancas del DiegoArmando Maradona prenapolitano. Ella pertenecía a una prestigiosa familia de banqueros y aristócratas: su tío, Alfonso Escámez, fue presidente del Banco Central durante 20 años, desde 1973 y hasta 1993, y también de CEPSA. Además, el Rey Juan Carlos también le otorgó a su tío el marquesado de Águilas en 1991. Así, cuando Carmen le dio el «sí, quiero» al que fue el amor de su vida y su único marido, Julio Alberto entroncó con una estirpe en la que nunca terminó de ser bienvenido. Y el tiempo les dio la razón.

Julio Alberto Moreno - ORIOL CAMPUZANO

Fueron una pareja y un matrimonio de revista, que terminó por romperse tras seis años y una hija en común. Cerraron de un portazo la boutique que él había montado para ella, y dejaron a medias un dúo musical del que solo se conoció un disco («Medianoche en Moscú»), en cuya portada salían vestidos de gala caminando por una travesía de la capital rusa. «Al volver del Mundial de México (1986), mi mujer se había enamorado de un íntimo amigo mío», escribió Julio Alberto en sus memorias. Lo cierto es que Carmen se ocupó de Carola y él se convirtió en un padre ausente para la niña.

De las páginas de deportes, Julio Alberto pasó a las de sucesos. En 1993 su adicción a la cocaína ya era un hecho, un hábito que le llevó a tener tres sobredosis, a entrar dos veces en coma, a sufrir dos infartos y un ictus. «Llegué a desear la muerte más que nadie en este mundo. Me encontraba sucio. Pero tengo fuerza interior», destacó en sus memorias. Ingresó en Proyecto Hombre, se rehabilitó y comenzó a colaborar con algunas ONG dedicadas a la lucha contra la drogadicción. También comenzó a trabajar en la Fundación F. C. Barcelona. Y viajó a Cuba a ver su viejo amigo Maradona, que estaba en la isla desenganchándose.

Campeona de tiro

Durante todo ese tiempo, Carola iba creciendo y Carmen intentaba suplir la falta de un padre para ella. Como él, Carola dedicó parte de su vida al deporte y es miembro de la selección española de tiro al vuelo y campeona de tiro al pichón. También tiene un blog donde publica consejos de belleza, decoración y organización de eventos.

Si entonces madre e hija no hablaron con la prensa, Miki y Carola tampoco quieren hacer declaraciones sobre el litigio familiar. Mientras, Julio Alberto, abuelo de la pequeña Carmela, ha dicho que se va de Cataluña y deja el club por el proceso independentista. Aquejado por una necrosis en el corazón, declaró en 2016 que le quedaban cinco años de vida, que ahora pasará en Candás (Asturias), su localidad natal. Solo el tiempo decidirá si en algún momento vuelve a haber unión en esta familia.