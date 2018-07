Comparan a Melania y Donald Trump con «La Bella y la Bestia»

La visita de la familia Trump a Inglaterra no ha pasado desapercibida. En primer lugar por el globo en forma de «baby Trump» con el que protestaron algunos activistas ingleses por la visita del mandatario estadounidense al país.

Sin embargo, mientras medio país se fijaba en el globo aerostático que sobrevolaba Londres, el otro medio se quedó embelesado con la presencia de la primera dama estadounidense Melania Trump. No es para menos, pues decidió lucir un espectacular diseño de J. Mendel para la cena Theresa May en el Palacio de Blenheim.

El vestido de corte imperio, en un tono amarillo pastel y con escote barco, recuerda al de la escena del baile en la película de Disney «La Bella y la Bestia». Lo que ha desencadenado una oleada de «memes» en los que se compara a la pareja de Disney con la formada por Donald Trump, presidente de EE.UU., y su mujer.

Some reason Melania Trump’s dress reminded me of Belle from Beauty and the Beast. 😂 pic.twitter.com/UAEnl4FnjR

Sin embargo, algunos usuarios han comparado a Melania con otra princesa Disney, Anastasia Nikoláyevna Románova, hija del último zar de la Rusia Imperial, Nicolás II. En la escena del baile imperial en el que Anastasia lleva un vestido que comparte con el de Melania la tonalidad, el corte, el escote y las mangas largas.

I can’t be the only that sees the similarities, almost like @FLOTUS was channeling her inner #Russian Princess or something. #trump@realDonaldTrump#anastasiapic.twitter.com/AVqT21uueu