Sálvame El compañero de Sálvame al que Belén Esteban ha vetado en su boda La colaboradora de televisión ha repartido las invitaciones de su próximo enlace con Miguel Marcos

Quedan pocos meses para que Belén Esteban (45 años) se dé el «sí, quiero» con Miguel Marcos (32), con el que lleva cuatro años, en un enlace de lo más esperado que tendrá lugar en La Vega del Henares, una conocida finca situada a 33 kilómetros de Madrid. Aunque la colaboradora de televisión desvelará todos los detalles de su boda en una jugosa exclusiva, poco a poco se van conociendo pequeñas pinceladas de lo que será uno de los eventos del corazón del año, que estará plagado de rostros conocidos.

Por el momento, la «princesa del pueblo» ya ha repartido las originales invitaciones de su boda a sus compañeros de «Sálvame». Los afortunados recibieron durante la emisión del espacio una cajita negra, diseñada por el arquitecto Joaquín Torres, en la que se podía leer: «Los sueños, los proyectos y las ilusiones forman parte del camino que queremos recorrer juntos. Por esos motivos y muchos más, el día 22 nos casamos. Junto con nuestra familia tenemos el placer de invitaros a nuestro enlace».

El primero en recibir su invitación fue David Valedeperas, después, Mila Ximénez, Laura Fa y Carlota Corredera. Lo más soprendente es que no todos los compañeros de Belén Esteban están invitados a su enlace. Ya avisó, meses atrás, que a su día solo irían las personas más importantes y que no invitaría a todos. Una decisión que no ha gustado a todos su compañeros del espacio de Telecinco.

Finalmente el que se ha quedado fuera de su lista de invitados ha sido Antonio Tejado que, a pesar de asegurar que lo entendía, su cara ha mostrado lo contrario. Esteban ha zanjado el tema asegurando que, aunque ahora se llevan mejor por su amiga Ylenia, si acudiese a su boda, con todo lo que habla, «saldrían todos los invitados corriendo».