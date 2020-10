Cliff Richard, de su fe incondicional a la acusación de abuso sexual Todas las biografías de Richard mencionan su conversión al cristianismo en 1966 como un hito significativo y trascendental en su vida

Cliff Richard -cuyo nombre real es Harry Rodger Web- cumple este miércoles 80 años ilusionado con un álbum de duetos y convencido de que jamás se retirará. Ha coleccionado éxitos musicales, pero también episodios personales que le han marcado, como su conversión al cristianismo en los 60 o su supuesta implicación en un caso (desestimado) de abuso sexual a un menor que puso su vida patas arriba.

Todas las biografías de Richard mencionan su conversión al cristianismo en 1966 como un hito significativo y trascendental en su vida, un hecho que le alejó temporalmente del rock, pues se convenció de que el lado sexy que proyectaba como músico era incompatible con su nueva fe. Producto de esa devoción, con el tiempo volvería a grabar nuevo material con contenido religioso.

En lo personal, como parte de su vertiente de nuevo cristiano, el cantante se volcó con la organización Tear Fund, con la que se hizo misionero y viajó a países como Bangladesh, Kenia, Haití o Brasil. Pero su legado en la música popular es indiscutible. Con el tiempo, Richard, que también logró cotas altísimas de popularidad con apariciones televisivas, consiguió alcanzar cierto equilibro entre su vida personal y artística.

Acusación de abuso sexual

En 2014, el veterano músico se vio implicado en una acusación de abuso sexual de un adolescente de 16 años. Un caso que se remontaba a 1985 y que lo situó en el centro del ensañamiento de los tabloides nacionales. Aunque el caso fue retirado por falta de pruebas, alrededor de Richard se originó una agobiante persecución mediática, que incluyó helicópteros sobrevolando la mansión del artista para captar imágenes de agentes registrando su propiedad.

Ese turbio episodio no solo puso en entredicho su reputación sino que le costó un desgaste emocional considerable para limpiar su nombre. «Mi vida dio un giro de 180 grados y mi reputación a nivel mundial fue dañada de forma innecesaria. No me gustaría que eso les sucediera a otras personas, estén en el ojo público o no», comentó el cantante en 2016.

Richard logró esquivar los procesos penales, pero interpuso una demanda contra la policía de Yorkshire y contra la BBC, que terminaron disculpándose y, en el caso de la cadena pública, compensando al músico económicamente