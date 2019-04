Las claves para entender el juicio de Chabelita contra la madre de Alejandro Albalá La hija de la tonadillera reclama 15.000 euros por unas polémicas declaraciones de la madre de su expareja en televisión

Entre sus dos capítulos con Alberto Isla -ahora zanjados-, Chabelita mantuvo otro noviazgo de subidas y bajadas con Alejandro Albalá, un joven que quería ser piloto y vivía en Santander. Albalá y Chabelita llegaron a contraer matrimonio durante un viaje a Cancún, con su consecuente divorcio a los pocos meses.

Isa Pantoja y su expareja Alejandro Albalá

Gracias a su relación con la hija de Isabel Pantoja, Alejandro Albalá saltó a la fama y tras su mediático divorcio, mantuvo una breve pero intensa relación amorosa con Sofía Suescun -ambos participantes como expareja de esta primera edición de «Gran Hermano Dúo»-. El joven, que continúa en la casa de Guadalix de la Sierra, es uno de los cuatro finalistas junto al hermano de su expareja, Kiko Rivera. Ambos han forjado una intensa amistad en la casa, algo que no ha gustado demasiado a la joven. «¿Has hablado con tu cuñada? Porque parece que estaba un poquito enfadada por la relación que estabais teniendo con Alejandro dentro de la casa», le preguntaba Marta López a Irene Rosales, mujer del DJ, tras su expulsión. «No he hablado con ella porque prácticamente no le he cogido el teléfono a nadie. Tan solo he hablado con Anabel y con mi suegra, pero tengo que decir que ella entró en un reality y de la primera que se hizo amiga fue de Techi», recordó.

Juicio

Esta semana, la hija de la tonadillera se ha visto las caras en los juzgados con Paz Guerra por la denuncia que interpuso contra su exsuegrapor haber hablado de ella en televisión.

Fue durante una de las primeras entrevistas de la madre del concursante en televisión. Paz Guerra afirmóq ue la culpa de que su hijo «no tuvieran ni oficio ni beneficio» era de su expareja, además de acusarla de separarle de su hijo. Unas delacariones que sentaron como un jarro de agua fría a la hija de la tonadillera, que no dudó en romar medidas legales contra la madre de su expareja.

Isa Pantoja y Alejandro Albalá - Instagram

A pesar de la decenas de cámaras que se encontraban a las puertas del juzgado, tanto Paz Guerra como Isa Pantoja llegaron visiblemente tranquilas, y a su salida ambas comentaron el resultado de su cara a cara: «Estoy muy contenta porque he dicho la verdad y es que he salido muy contenta», dijo la madre de Albalá, quien aseguró que apenas vio a la joven durante el proceso. «Solo la he visto de espalda, estaba en una silla. No la he visto». También confesó que «no estoy de acuerdo en muchas cosas que ha dicho», en relación a los 15.000 euros que le reclama por sus declaraciones. «Para mí no existe desde hace tiempo, y no tengo ninguna opinión respecto a ella, en mi vida ya no existe», ha zanjado.

Por su parte, Isa Pantoja también salió muy contenta del juicio y confía ciegamente en la justicia.