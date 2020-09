Sálvame El clan Campos, de disgusto en disgusto La entrevista que concedió recientemente Carmen Borrego a una revista del corazón ha provocado que se desempolven temas bastante espinosos del pasado de la familia

Quizá si Carmen Borrego hubiera sabido la trascendencia que iba a tener la entrevista que concedió recientemente a la revista del corazón «Lecturas», se hubiera planteado no dar al menos algunas declaraciones. Con ella se ha granjeado un buen número de enemigos y ha puesto en el disparadero a toda la familia Campos. Pero el dinero es el dinero y, como ella misma cuenta, su situación económica no es la más boyante.

Las Campos son un clan que no suele tener pelos en la lengua, lo cuentan todo, pero si algo habían prometido no desvelar este clan tan famoso del panorama televisivo patrio eran los entresijos de la vida de su gran amiga Rocío Carrasco, pasase lo que pasase. Hasta ahora se habían limitado a defenderla en los platós de televisión sin decir nada puesto que la propia hija de Rocío Jurado no quiere que se hable de ella. Sin embargo, Carmen Borrego decidió asegurar en la entrevista que Rocío Carrasco jamás perdonará a su hija, metiéndose de lleno en todo el fango.

Esto no solo ha disgustado a la propia Rocío Carrasco, también a Antonio David Flores que, tras la entrevista, ha decidido soltar algunas perlitas sobre la familia Campos. Hizo pública la existencia de otro hijo del padre fallecido de Terelu Campos y Carmen Borrego. Un hermano que, hasta ahora, habían mantenido fuera del foco mediático por alguna razón que por el momento no se ha concretado. Lo que está claro es que no quería salir en los medios de comunicación y ahora la prensa del corazón le busca por Málaga.

La entrevista de Carmen Borrego también ha propiciado que se remuevan otros temas que hasta ahora habían pasado muy de puntillas por los platós de televisión. Concretamente el divorcio de la hija de María Teresa Campos con Francisco Almoguera en 1996 y el día que le quitaron la custodia de los hijos. «¡Que hable de su separación! ¡Que hable de por qué le dieron al padre la custodia de sus hijos!», dijo Antonio David Flores. Parece ser que fue su exmarido el que denunció a Carmen Borrego por abandono del hogar y presentó unos documentos en el juzgado en los que se cuestionaba a la televisiva como madre. Fue una época muy difícil para ella pero también para María Teresa Campos.

Todo esto ha puesto en el disparadero a la familia Campos, que no da crédito. Están muy acostumbradas a que se hable de ellas. Cuando se conceden entrevistas semanales a los medios de comunicación, uno se convierte en un personaje más del corazón, pero hasta ahora no se habían desenterrado estos temas tan incómodos y espinosos del pasado del clan.