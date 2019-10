Christian Gálvez encontró al amor de su vida como presentador de «Pasapalabra» «Fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas. Y yo digo: ‘buah, esto se lo dirá a todas para dar audiencia’», confesó su ahora mujer, Almudena Cid

Esta semana se ha conocido la noticia de que Telecinco deberá cesar la emisión del concurso «Pasapalabra». El Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso de Mediaset España contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ordenaba el cese inmediato de la emisión del programa y que llegó tras la demanda de la productora británica ITV, propietaria de los derechos del formato.

Su presentador, Christian Gálvez, le debe al programa el amor de su vida: a gimnasta olímpica Almudena Cid. La pareja se conoció en «Pasapalabra» donde Christian trabajaba como presentador. Fue en este programa donde comenzaron su relación y, desde entonces, no se han separado. «Ligamos. Le mandé un mensajito, otro día la invité a un café... Ella es persona, con P mayúscula. Como diría mi amigo Íker Casillas: yo no soy famoso, yo soy de Móstoles», confesó hace unos años el presentador.

El televisivo y la deportista contrajeron matrimonio en 2010 después de tres años de noviazgo, en una finca de Torrelodones. El alcalde de Móstoles, cuidad natal de Gálvez, fue el encargado de casarles. A día de hoy forman una de las parejas más afianzadas y discretas del panorama del corazón.

Historia de amor

La pareja acudió al programa de entrevistas de Bertín Osborne «Mi casa es la Tuya», en la que recordaron el primer día que se vieron. «Fui a concursar y me empezó a decir cosas como muy bonitas. Y yo digo: ‘buah, esto se lo dirá a todas para dar audiencia’. Además cuando cortamos me pidió que levantara la pierna y al siguiente día otra vez lo de la pierna», contó la gimnasta. «Pasó por mi lado y se le olvidó lo que tenía que decir y dije: 'se ha quedado en blanco'. Yo pensaba que lo estaba fingiendo». Aunque la deportista confesó que al principio «pensé que a él le gustaban los hombres».

Defensa pública

A principios de año, Almudena Cid acudió como invitada a «Pasapalabra». No era la primera vez que la exgimnasta acudía al concurso de Telecinco; sin embargo, durante esta aparición quiso hacer algo distinto. Instantes antes de que comenzara el rosco, quiso levantarse de su asiento para darle un emotivo mensaje a su marido y le mostró públicamente su apoyo tras las acusaciones de intrusismo en su exposición sobre Leonardo da Vinci. «Sé que estas cosas no te gustan nada, pero quería hacerlo delante de tu audiencia y mirándote a la cara. Quiero darte las gracias. Siempre he dicho que después de mi carrera deportiva tú no me podías ayudar y que era algo que tenía que transitar y trabajar yo misma. Gracias a las personas que de forma tan injusta te han tratado me he dado cuenta de que has hecho algo muy importante para mí al tenerte como ejemplo en casa», dijo la olímpica.

«La pasión, la curiosidad, tu investigación y el tiempo que dedicas a Leonardo (da Vinci) me hicieron ver que podía escoger otra profesión que no estuviera que ver con el mundo del deporte exclusivamente sin tener una mirada crítica y que juzgase el que yo quisiera escoger otro camino. Eso me lo has enseñado tú indirectamente y creo que como a mí, a mucha gente que está en su casa que igual ha perdido el trabajo y tiene una nueva pasión por la que ilusionarse o a alguien que de repente la descubre y le da la vida. Existen otros caminos, disciplinas o caminos que podemos elegir nosotros mismos. Muchas gracias».

Tras dar este mensaje, en el que la actriz estaba muy nerviosa, Almudena Cid besó al presentador y rompió a llorar de la emoción del momento. «Si para que esto ocurra en mi vida, algunos me tienen que llamar el resto de mi vida como un intruso... Bienvenidos sean», le respondió el presentador.