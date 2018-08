Chris Hemsworth, enfurecido con un «paparazzi» El actor trató de evitar que uno de sus hijos continuase siendo fotografiado en la playa

ABC

Madrid Actualizado: 23/08/2018 01:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La pareja formada por Elsa Pataky y Chris Hemsworth es conocida por sus buenos modales en general, y por su buena relación con la prensa en particular. Pero todo el mundo tiene un límite, y Hemsworth ha llegado a él mientras disfrutaba de una jornada de relajación con su familia.

El matrimonio pasaba un día de playa junto a India Rose, Tristan y Sasha, sus tres hijos, bajo la mirada (y el objetivo) de un grupo de «paparazzis». Hasta aquí, todo normal, pues la familia es contínuamente fotografiada por la prensa.

En determinado momento, uno de los pequeños de la pareja comenzó a jugar en la arena sin el bañador puesto, instante que los fotógrafos aprovecharon para seguir tomando imágenes. Hemsworth, enfurecido, avanzó hacia donde estaban para impedir que continuasen fotografiando al pequeño y que publicasen el material.

«Corrí hacia ellos y me enfrenté directamente a todos. Me puse muy firme y les dije que no se atrevieran a publicar esas fotos. Pero estuve así de cerca de destrozarles las cámaras», asegura el actor. Hemsworth consideró que el derecho a la intimidad de su hijo estaba siendo violado.

«Estamos muy concienciados con la no explotación de su imagen. Y eso que nos han ofrecido un montón de contratos publicitarios pidiéndonos que posáramos la familia al completo. Pero de ninguna manera vamos a hacerlo», ha explicado Hemsworth. Aunque el matrimonio comparte fotos familiares con sus hijos en redes sociales, la protección de los pequeños es su objetivo principal.